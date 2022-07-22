У Кременчуці чоловік потрапив під потяг

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Нині він у лікарні

21 липня, близько 22.30, поблизу перону в Крюківському районі Кременчука виявили невідомого чоловіка з тілесними ушкодженнями. Ймовірно чоловіка травмував потяг. Про це повідомила пресслужба поліції.

На місці працювала слідчо-оперативна група відділення №1 та слідчі Кременчкцького районного управління поліції. Поліцейські встановили особу травмованого. Ним виявився 42-річний місцевий. Його доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.

За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.276 (Порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило спричинили потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовує слідство.