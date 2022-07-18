На війні загинув ще один воїн з Кременчуччини Юрій Мовчан

Сьогодні, 18:53 Переглядів: 658

Вічна пам'ять Герою

13 липня загинув солдат Юрій Іванович Мовчан з Кременчуцького району. Житель села Федорівка загинув у Покровську Донецької області. У боях з російськими загарбниками він отримав тяжкі поранення. 17 травня Другим відділом Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрія призвали за мобілізацією. Захисник проходив службу у складі 58 окремої мотопіхотної бригади (в/ч А1376). Вічна пам’ять Герою, що поклав своє життя за мирне майбутнє України!

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