На війні загинув ще один воїн з Кременчуччини Юрій Мовчан

13 липня загинув солдат Юрій Іванович Мовчан з Кременчуцького району. Житель села Федорівка загинув у Покровську Донецької області. У боях з російськими загарбниками він отримав тяжкі поранення.
17 травня Другим відділом Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрія призвали за мобілізацією. Захисник проходив службу у складі 58 окремої мотопіхотної бригади (в/ч А1376).
Вічна пам’ять Герою, що поклав своє життя за мирне майбутнє України!
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер