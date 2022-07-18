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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві 5-річна дівчинка зникла безвісти із дитячого майданчика

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 784

 

Поліція знайшла малу за годину

18 липня близько 15.00 до відділу №1 (Київський район Полтави) Полтавського районного управління поліції звернулась 46-річна місцева жінка з проханням розшукати її 5-річну доньку, яка зникла безвісти із дитячого майданчика.

На пошуки дитини направили інспекторів ювенальної превенції та наявні екіпажі підрозділу. Менш ніж за годину поліцейські розшукали дівчинку. Вона перебувала на іншому дитячому майданчику Київського району міста.

На даний час із малою все добре. Ювенальний інспектор проводить профілактичні заходи, щоб подібних випадків не було у майбутньому.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: пропал ребенок Полтава пошуки дитячий майданчик
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