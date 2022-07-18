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У Нью-Йорку Брайтон-Біч перейменують на Український шлях

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 317

 

Нова назва стане нагадуванням для всіх російськомовних жителів про криваву війну, яку рф розв'язала в Україні

Міська рада Нью-Йорка схвалила законопроєкт про перейменування Брайтон-Біч-Авеню та Коні-Айленд-Авеню в Брукліні на «Український шлях».

Про це повідомив на сторінці у Twitter постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

Він написав, що відповідний акт законодавства було ухвалено 14 липня.

Перейменування стосуватиметься лише двох авеню, а не цілого однойменного району, який знаходиться поряд.

Зазначимо, район Брайтон-Біч, де розташовані авеню, розміщений на півдні Брукліна. Він відомий із середини 1970-х років як місце проживання емігрантів із СРСР, в основному з України та росії. Місце почали називати «Маленька Одеса». Наразі тут розташована найбільша російськомовна інфраструктура Нью-Йорка — культурні заклади, радіостанції, магазини, газети, школи, ресторани, магазини та багато іншого. Нова назва стане нагадуванням для всіх російськомовних жителів про криваву війну, яку рф розв'язала в Україні.

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Автор: Віктор Крук
Теги: США перейменування
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