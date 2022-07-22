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Кременчук, Амстор

Кременчуцька музична школа №1 витратить 15 тис. гривень на ремонт вікон після ракетного удару по «Амстору»

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 224

 Роботи з ремонту виконає місцева фірма 

13 липня КУ Кременчуцька дитяча музична школа №1 ім. П.І.Чайковського уклала договір із ТОВ «Сервісбудеко» на надання послуг із поточного аварійного ремонту вікон, пошкоджених внаслідок ракетного удару, в приміщенні дитячої музичної школи №1 ім. Чайковського (вул. Чкалова 3-А). Про це свідчить оголошення в системі публічних закупівель Prozorro. Ціна договору склала 15,62 тис. гривень.

Згідно з угодою, підрядник до кінця 2022 року повинен надати послуги з ремонту вікон. Які саме роботи потрібно виконати та скільки вікон необхідно відремонтувати чи замінити - в тендерній документації не вказано. В договорі зазначено, що термін  гарантії на послуги складає 1 рік.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Сервісбудеко» засноване в 2016 році у Кременчуці. Статутний фонд - 500 гривень. Фірма займається будівництвом. Засновник та директор підприємства - Олександр Драніщев.

ТОВ «Сервісбудеко» регулярно бере участь у державних тендерах. Виконувала ремонтні та будівельні роботи у медичному та педагогічному коледжах, протитуберкульозному диспансері, а також у інших бюджетних установах Кременчуцького району.  Загальна сума договорів за результатами участі у публічних закупівлях з 2016 року склала більше 3 млн гривень.  

Нагадаємо, російська армія 27 червня обстріляла ракетами ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 людина.

Вибуховою хвилею від ракет пошкоджено інфраструктуру навколо «Амстора». Постраждало як комунальне, так приватне майно. У Кременчуці днями створили комісію, яка зафіксує всі руйнування. Загальна сума збитків поки що не встановлена. 

Відомо, пошкоджено 45 житлових будинків. Склінню підлягає майже 2 тисячі кв. метрів 

Пізніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомить, які саме руйнування зафіксує комісія та алгоритм відшкодування збитків. 

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Википедія
Теги: амстор ракетний удар музична школа
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Амстор:

27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.

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