Кременчуцька музична школа №1 витратить 15 тис. гривень на ремонт вікон після ракетного удару по «Амстору»

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13 липня КУ Кременчуцька дитяча музична школа №1 ім. П.І.Чайковського уклала договір із ТОВ «Сервісбудеко» на надання послуг із поточного аварійного ремонту вікон, пошкоджених внаслідок ракетного удару, в приміщенні дитячої музичної школи №1 ім. Чайковського (вул. Чкалова 3-А). Про це свідчить оголошення в системі публічних закупівель Prozorro. Ціна договору склала 15,62 тис. гривень.

Згідно з угодою, підрядник до кінця 2022 року повинен надати послуги з ремонту вікон. Які саме роботи потрібно виконати та скільки вікон необхідно відремонтувати чи замінити - в тендерній документації не вказано. В договорі зазначено, що термін гарантії на послуги складає 1 рік.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Сервісбудеко» засноване в 2016 році у Кременчуці. Статутний фонд - 500 гривень. Фірма займається будівництвом. Засновник та директор підприємства - Олександр Драніщев.

ТОВ «Сервісбудеко» регулярно бере участь у державних тендерах. Виконувала ремонтні та будівельні роботи у медичному та педагогічному коледжах, протитуберкульозному диспансері, а також у інших бюджетних установах Кременчуцького району. Загальна сума договорів за результатами участі у публічних закупівлях з 2016 року склала більше 3 млн гривень.

Нагадаємо, російська армія 27 червня обстріляла ракетами ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 людина.

Вибуховою хвилею від ракет пошкоджено інфраструктуру навколо «Амстора». Постраждало як комунальне, так приватне майно. У Кременчуці днями створили комісію, яка зафіксує всі руйнування. Загальна сума збитків поки що не встановлена.

Відомо, пошкоджено 45 житлових будинків. Склінню підлягає майже 2 тисячі кв. метрів

Пізніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомить, які саме руйнування зафіксує комісія та алгоритм відшкодування збитків.