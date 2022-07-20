Загинуло ще двоє воїнів з Кременчука: Олександр Пойда та Дмитро Покутний

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 2 252

Кременчук втратив ще двох військових 51-річного Олександра Пойду та 23-річного Дмитра Покутного. Воїни загинули 13 липня в районі Донецької області під час військової агресії російською федерацією проти України в результаті бойового зіткнення із супротивником під час захисту Батьківщини, виявивши стійкість та мужність.

Прощання з воїнами відбудеться у п'ятницю 22 липня. Прощання відбудеться об 11.00 у Міському палаці культури, далі панахида у Свято-Миколаївському соборі. Потім військових через весь Кременчук проведуть на Свіштовське кладовище на Алею Героїв.

Нагадаємо, що завтра Кременчук попрощається з військовим Дмитром Кобиляцьким, який також загинув на Донеччині.