У Кременчуці замовили ремонт зупинок на майже пів мільйона гривень

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 76

Ремонти мають завершити до кінця 2024 року

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовив капітальний ремонт двох зупинок громадського транспорту на загальну суму понад 490 тисяч гривень. Роботи виконуватиме підприємиця Ганна Бєлкіна. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Що і за скільки ремонтуватимуть:

У локальних кошторисах найбільші суми вказані саме на конструкцію зупинки громадського транспорту в зборі — по 142 тис. 854 грн без ПДВ. Ремонти мають завершити до кінця 2024 року.

Договори оприлюднили 19 листопада. Закупівлі проводились без використання електронної системи.

Що відомо про ФОП Ганна Бєлкіна

За даними Clarity Project, має 46 підписаних договорів з розпорядникам бюджетних коштів на загальну суму 4,93 млн грн. Найбільше — з «Благоустроєм Кременчука» (36 угод на загальну суму 3,59 млн грн).

Нагадаємо, навесні комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» уклало договори з підприємицею Ганною Бєлкіною на загальну суму понад 2,5 млн грн. Усі вони стосувались ремонту бордюрів в місті.

У фахівців виникли питання до переможця закупівлі, а також загалом про доцільність залучення до виконання робіт ФОП. Податківці висловили зауваження щодо переможця закупівлі. Зокрема акцентували на відсутності у ФОП матеріально-технічної бази для виконання робіт, які передбачені договором, та офіційно найманих працівників.

«Кременчуцький Телеграф» також виявив, що Бєлкіной вдалося відремонтувати зупинки (кінець березня — початок квітня), попри те, що фахівці вже заявляли про відсутність у підприємиці офіційно найманих працівників (станом на середину квітня, аналізуючи «бордюрні тендери»).

Станом на початок червня стало відомо, що підприємиця Бєлкіна офіційно працевлаштувала робітників.

У вересні жінка взялась за ремонт зупинок громадського транспорту «Вулиця Нескорених» в обидва боки за понад 400 тисяч гривень.