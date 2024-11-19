У Кременчуці патрульні зупинили водія, який сів за кермо під наркотиками і без прав

Водій відмовився від огляду
18 листопада, близько 23.00, на проспекті Свободи у Кременчуці патрульна поліція зупинила Volkswagen Polo за порушення правил дорожнього руху.
Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, під час перевірки інспектори встановили, що 37-річний водій позбавлений права керування. Крім того, у чоловіка помітили ознаки наркотичного сп’яніння. На пропозицію пройти огляд у медичному закладі він категорично відмовився.
Патрульні склали такі адміністративні протоколи:
Водія відсторонили від подальшого керування транспортним засобом.
Нагадаємо, того ж дня у Кременчуці на проспекті Свободи BMW збив пішохідку.
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