Сьогодні, 12 грудня, в Україні відзначають День Сухопутних військ ЗСУ — основи нашої армії

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 267

У четвер, 12 грудня, в Україні відзначають День Сухопутних військ — професійне свято, засноване в 1997 році указом президента.

У цей день вшановують воїнів найбільш численного виду Збройних Сил України в забезпечення обороноздатності держави. Саме вони несуть найбільший тягар війни, зупиняючи на знищуючи ворога.

Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Telegram.

— Ви — основа нашої армії. У вас її міць, сила та незламний дух. Ви, піхотинці, артилеристи, танкісти, армійські авіатори та інші представники Сухопутних військ України, зупиняєте та нищите безжального ворога, несете чи не найважчий тягар війни. Ваші подвиги на полі бою — це приклади героїзму, патріотизму та професіоналізму, які надихають країну. Великою мірою завдяки вам держава залишається вільною, живе і працює, — зазначив він у своєму вітанні.

Крім цього, Олександр Сирський наголосив на важливості подвигів, які оборонці Сухопутних військ здійснюють щодня.

— Ваші подвиги на полі бою — це приклади героїзму, патріотизму та професіоналізму, які надихають країну. Великою мірою завдяки вам держава залишається вільною, живе і працює. Дякую кожному і кожній, хто несе ратну службу в Сухопутних військах Збройних Сил України та в подібних підрозділах усіх складових Сил оборони, - подякував Головнокомандувач ЗСУ захисникам України.

Генерал також подякував батькам і матерям захисників за виховання гідних синів і доньок України, побажав воїнам міцного здоров’я, сили та нових здобутків, а також висловив глибоку повагу до пам’яті загиблих героїв.

— Висловлюю слова вдячності батькам і матерям, які виховали гідних захисників і захисниць. Бажаю воїнам міцного здоров’я, стійкості та нових здобутків. Хай не полишає Вас сила, хай надихають підтримка рідних та всього українського народу. Схиляю голову у вшануванні пам’яті загиблих побратимів і посестер. Вічна пам’ять полеглим героям, — підсумував Олександр Сирський.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий у своєму привітанні наголосив, що бути воїном Сухопутних військ — це завжди бути там, де найважче.

— Черговий рік ми зустрічаємо це свято в окопах. Під відкритим небом. Де мороз пробирає до кісточок. Але ваші серця гарячі, а дух — непереможний. Ми воюємо на рідній землі. Але захищаємо значно більше, ніж її кордони. А саме: наше майбутнє, право жити у свободі нам та нашим дітям. Україна стоїть і вистоїть завдяки нам! — підкреслив генерал.

Воїнів Сухопутних військ ЗСУ привітав також міністр оборони України Рустем Умєров.

— Ви — серце і опора Збройних Сил України. Найчисельніший компонент нашої армії, ви першими стаєте на шляху ворога, визволяєте окуповані міста й села, тримаєте оборону з незламною мужністю, — написав міністр на своїй сторінці у Facebook.

Міністр оборони вшанував пам’ять воїнів, які віддали свої життя за Україну, підкресливши, що їхній подвиг назавжди залишиться в серцях українців та міжнародних партнерів, які підтримують боротьбу проти агресії Росії, та подякував за мужність і відданість.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» приєднується до усіх привітань воїнам Сухопутних військ ЗСУ та ветеранам!

Дякуємо українським військовим! Дякуємо нашим захисникам!