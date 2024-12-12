Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

Сьогодні, 12 грудня, в Україні відзначають День Сухопутних військ ЗСУ — основи нашої армії

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 267

  

Воїнів Сухопутних військ ЗСУ вітають з професійним святом

У четвер, 12 грудня, в Україні відзначають День Сухопутних військ — професійне свято, засноване в 1997 році указом президента.

У цей день вшановують воїнів найбільш численного виду Збройних Сил України в забезпечення обороноздатності держави. Саме вони несуть найбільший тягар війни, зупиняючи на знищуючи ворога.

Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Telegram.

— Ви — основа нашої армії. У вас її міць, сила та незламний дух. Ви, піхотинці, артилеристи, танкісти, армійські авіатори та інші представники Сухопутних військ України, зупиняєте та нищите безжального ворога, несете чи не найважчий тягар війни. Ваші подвиги на полі бою — це приклади героїзму, патріотизму та професіоналізму, які надихають країну. Великою мірою завдяки вам держава залишається вільною, живе і працює, —  зазначив він у своєму вітанні.

Крім цього, Олександр Сирський наголосив на важливості подвигів, які оборонці Сухопутних військ здійснюють щодня.

— Ваші подвиги на полі бою — це приклади героїзму, патріотизму та професіоналізму, які надихають країну. Великою мірою завдяки вам держава залишається вільною, живе і працює. Дякую кожному і кожній, хто несе ратну службу в Сухопутних військах Збройних Сил України та в подібних підрозділах усіх складових Сил оборони, - подякував Головнокомандувач ЗСУ захисникам України.

Генерал також подякував батькам і матерям захисників за виховання гідних синів і доньок України, побажав воїнам міцного здоров’я, сили та нових здобутків, а також висловив глибоку повагу до пам’яті загиблих героїв.

— Висловлюю слова вдячності батькам і матерям, які виховали гідних захисників і захисниць. Бажаю воїнам міцного здоров’я, стійкості та нових здобутків. Хай не полишає Вас сила, хай надихають підтримка рідних та всього українського народу. Схиляю голову у вшануванні пам’яті загиблих побратимів і посестер. Вічна пам’ять полеглим героям, — підсумував Олександр Сирський.

 

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий у своєму привітанні наголосив, що бути воїном Сухопутних військ — це завжди бути там, де найважче.

— Черговий рік ми зустрічаємо це свято в окопах. Під відкритим небом. Де мороз пробирає до кісточок. Але ваші серця гарячі, а дух — непереможний. Ми воюємо на рідній землі. Але захищаємо значно більше, ніж її кордони. А саме: наше майбутнє, право жити у свободі нам та нашим дітям. Україна стоїть і вистоїть завдяки нам! — підкреслив генерал.

Воїнів Сухопутних військ ЗСУ привітав також міністр оборони України Рустем Умєров.

— Ви — серце і опора Збройних Сил України. Найчисельніший компонент нашої армії, ви першими стаєте на шляху ворога, визволяєте окуповані міста й села, тримаєте оборону з незламною мужністю, — написав міністр на своїй сторінці у Facebook.

Міністр оборони вшанував пам’ять воїнів, які віддали свої життя за Україну, підкресливши, що їхній подвиг назавжди залишиться в серцях українців та міжнародних партнерів, які підтримують боротьбу проти агресії Росії, та подякував за мужність і відданість.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» приєднується до усіх привітань воїнам Сухопутних військ ЗСУ та ветеранам!

Дякуємо українським військовим! Дякуємо нашим захисникам!

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ЗСУ Сухопутні війська професійне свято захисники вшанування
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх