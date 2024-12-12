Теплоенергетика міста Горішні Плавні розвивається та забезпечує стале постачання послуг споживачам

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На засіданні виконавчого комітету міської ради, яке відбулося на початку листопада, директор підприємства Павло Сніжко, поінформував про результати фінансово-господарської діяльності КВП «Теплоенерго» за січень-вересень 2024 року

За дев’ять місяців поточного року, вказав він, «Теплоенерго» виробило 86,4 тис. Гкал теплової енергії. Це на 0,9% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 99% енергії вироблено з використанням природного газу, 1% — альтернативних джерел енергії (агропелети). Реалізація теплової енергії за дев’ять місяців 2024 року склала 73,6 тис. Гкал. Це на 904 Гкал (1,2%) менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Виробництво теплової енергії з використанням природного газу збільшилось на 2,2%, а твердого палива — зменшилось у 3,3 раза. Відповідно до обсягів виробництва теплової енергії зменшилось використання електроенергії на 28 тис. кВт/год (на 1%) у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Збільшена кількість технологічної води для підживлення мереж на 2,4 тис. м3 (на 11,8%). Це відбулося через збільшення об’ємів заповнення водою теплових мереж у зв’язку зі збільшенням ремонтів трубопроводів та заміни запірної арматури на діючих мережах. Проте значно зменшена кількість втраченої холодної води у зв’язку з тим, що підприємство продовжує роботу зі встановлення комерційних лічильників обліку гарячої води в житлових будинках міста. За дев’ять місяців 2024 року кількість втраченої води зменшена на 31%.

Доходи підприємства за січень-вересень поточного року збільшились на 6,7% (на 13 млн грн) і склали 207,59 млн грн, з яких доходи від основної діяльності — 168,67 млн грн, інші доходи — 19,7 млн грн. Витрати підприємства за дев’ять місяців 2024 року склали 184,9 млн грн, із яких матеріальні витрати — 109 млн грн. Матеріальні витрати зменшились на 5,7% шляхом зниження витрат на газ завдяки вищій температурі зовнішнього повітря взимку. У зв’язку з підвищенням цін на електроенергію витрати на її придбання склали 16,9 млн грн. Це більше на 2,6 млн грн (на 15,4%) у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Витрати на холодну воду та водовідведення поточного року склали 4,95 млн грн. Це менше за витрати за аналогічний попередній період на 413,2 тис. грн — шляхом зменшення кількості втраченої при реалізації на потреби гарячого водопостачання води.

Виплати на оплату праці та єдиний соціальний внесок за січень-вересень 2024 року зросли на 4,9% шляхом збільшення розмірів прожиткового мінімуму відповідно до мінімальних гарантій Галузевої угоди між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2023-2027 роки. У результаті цього середньомісячна заробітна плата працівників «Теплоенерго» за дев’ять місяців поточного року збільшилась на 6,9% і склала 19 849 грн. За підсумками роботи за дев’ять місяців 2024 року підприємство одержало прибуток у розмірі 22,82 млн грн. Тоді як за відповідний період минулого року розмір прибутку сягав 14,8 млн грн. Таким чином, цей показник збільшився на 7,88 млн грн (53,2%). Збільшення прибутку, за словами Павла Сніжка, зумовлено тим, що дохідна частина зросла значно більше, ніж витратна.

У червні 2024 року коштом прибутку, згідно з графіком, здійснені платежі за кредитом НЕФКО та по витратам на його обслуговування на суму 13,88 млн грн. Планами капітального ремонту та реконструкції обладнання й теплових мереж були заплановані заходи на суму 81,2 млн грн. За січень-вересень виконано робіт на суму 73,5 млн грн власними силами. За словами Павла Сніжка, на завершальній стадії виконання робіт, передбачених проєктом реконструкції будівлі центральної опалювальної котельні зі встановленням котла на біопаливі потужністю 7 МВт, та будівництво складу палива. Готовність об'єкта становить майже 87%. За дев’ять місяців 2024 року освоєно кошти у розмірі 13,3 млн грн. Будівельно-монтажні роботи продовжуються.

Також за кошти місцевого бюджету та кредитні кошти здійснюється робота з реконструкції центральної опалювальної котельні з придбанням та встановленням газопоршневої когенераційної установки електричною потужністю 1 МВт, що забезпечить автономну роботу котельні при повній відсутності електропостачання. Загальна вартість робіт становить 80 млн грн. З метою забезпечення безперервного постачання електричної енергії на об’єктах підприємства були встановлені дизельні та бензинові генератори для живлення технологічного обладнання трьох котелень. Це дасть можливість надавати послуги із постачання теплової енергії споживачам за відсутності зовнішнього електропостачання. Практично завершена реалізація проєкту технічного переоснащення котельні в Золотнишиному. Передбачена заміна чотирьох водогрійних котлів. Вартість проєкту сягає 3,3 млн грн.

Продовжується робота щодо встановлення лічильників обліку гарячої води в багатоповерхових будинках. Підприємство виконало роботи в шести житлових будинках, а до кінця року прилади будуть встановлені ще в дев’яти будинках.

«Усі роботи з капремонту, реконструкції та модернізації об’єктів системи теплопостачання направлені на зменшення споживання енергоресурсів при виробництві теплової енергії й гарячої води та зменшення втрат теплової енергії при транспортуванні теплоносія. Надалі це дасть можливість зменшувати тариф на теплову енергію для споживачів міста», — наголосив Павло Сніжко.

Серед складнощів у роботі підприємства — борги в розрахунках за опалення й гарячу воду в категорії споживачів «населення», питома вага якої складає 85% серед усіх отримувачів послуг «Теплоенерго».

«На тлі незмінних і збиткових тарифів для цієї категорії на період воєнного стану рівень оплати населенням за отримані послуги щонайменше в перші три місяці опалювального періоду складає не більше 50% їхньої вартості. Тому залишається проблемним питання обігових коштів протягом опалювального періоду, бо оплата за використаний газ та електроенергію має бути вчасною відповідно до договірних вимог та діючого законодавства», — підсумував очільник КВП.