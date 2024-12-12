Де завтра у Кременчуці планово вимкнуть світло
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У п'ятницю, 13 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 14.00
- вул. Академіка Герасимовича, 81-106
- вул. Гайдамацька, 72А-100А
- вул. Херсонська, 1-22
- вул. Чумацький Шлях, 69-83.
З 8.00 до 16.00
- вул. Володимира Івасюка, 19/5-56А
- пров. Докучаєва, 1А-27
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 33Б-43
- пров. Мирний, 6/2-22
- пр. М. Старицького, 3-15
- вул. М. Березовського, 1,2,2А
- пров. Художній, 14-29А
- вул. Художня, 1/8-57
- пров. Яблуневий, 2-14
- вул. Олександріївська
- вул. Бетонна, 2/3-38
- вул. Гранітна, 4-16/2
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2
- вул. Миколи Леонтовича, 4-28
- вул. Сущинського, 2А-36
- пров. Солдатський, 1-33
- вул. Артема Березнюка, 3-11/22
- пров. Захисний, 3-15
- пров. Козачий, 24-34
- туп. Козачий, 3-10/29
- вул. Криворудна, 16-20А
- пров. Сорочинський, 2-15
- пров. Стрілецький, 9-18
- пров. Фабричний, 3-13/1
- вул. Хорольська, 64-117
- пров. Арсенальний, 13-62
- пр-д Арсенальний, 1-24/35
- вул. Героїв Маріуполя, 9-29
- вул. Червона Гірка, 23
- вул. Чередницька, 56
- пров. Чередницький, 5-8
- вул. Європейська, 83/18-87
- вул. Криворудна, 2-14
- вул. Переяславська, 83-120
- вул. Підгірна, 1-38
- вул. Піщана, 13-26
- пров. Піщаний, 5-27Б
- вул. Хорольська, 30-67/18
- вул. Скеляста, 34
- пров. Степана Бандери, 19-40/40
- пров. Антіна Кущинського, 4-8
- пров. Бондарський, 4-26
- пров. Бригадирівський, 3-19
- пров. Кар'єрний, 1/4-23
- пров. Козачий, 2/1-23
- пров. Миргородський, 2-11
- вул. Переяславська, 108, 116/48.
З 8.00 до 18.00
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38,18,20/33
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
- пров. Антона Чехова, 3-7/26
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. В. Івасюка, 31-86/46
- пров. І. Приходька, 3-24
- вул. І. Франка, 4-40
- пров. Крюківський, 4-12
- вул. Насосна, 2/25-100
- пров. Насосний, 3-58
- вул. М. Березовського, 7-45
- пров. М. Савченка, 3-8
- вул. Республіканська, 1-107
- вул. Тупикова, 3-10
- пров. К.Ушинського, 1-14
- пров. Ф Мазуленка, 2/7-7
- вул. Х. Алчевської, 2
- пров. Художній, 2-15
- вул. Художня, 28-57/2.
З 8.00 до 20.00
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- просп. Полтавський, 277/2-281.
З 8.30 до 14.30
- пров. Герцена, 3-9Б
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- пров. Прорізний, 28/30,30
- пров. Новогеоргіївський, 10А
- пров. Парковий, 2Б-20/2
- пров. Ударний, 2Б-16
- пров. Фізкультурний, 1А-22
- вул. Щаслива, 2-40.
З 9.00 до 15.00
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Романа Шухевича, 30,31
- вул. Енергетиків, 2А-75
- пров. Заводський, 3-8
- пров. Конституції, 3-10
- пров. Кременевий, 4-16
- пров. Лубенський, 1-59/11
- вул. Одеська, 9-31А
- вул. Олександра Печерського, 2-60
- вул. Івана Приходька, 134-150
- пров. Пшеничний, 2-13
- вул. Соломії Крушельницької, 1А-63
- пр. Юнацький, 2,6А.
З 8.00 до 19.00
- с. Мала Кохнівка,
- с. Придніпрянське.
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