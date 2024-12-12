Де завтра у Кременчуці планово вимкнуть світло

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Сьогодні, 20:02 Переглядів: 204

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У п'ятницю, 13 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 14.00

  • вул. Академіка Герасимовича, 81-106
  • вул. Гайдамацька, 72А-100А
  • вул. Херсонська, 1-22
  • вул. Чумацький Шлях, 69-83.

З 8.00 до 16.00

  • вул. Володимира Івасюка, 19/5-56А
  • пров. Докучаєва, 1А-27
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 33Б-43
  • пров. Мирний, 6/2-22
  • пр. М. Старицького, 3-15
  • вул. М. Березовського, 1,2,2А
  • пров. Художній, 14-29А
  • вул. Художня, 1/8-57
  • пров. Яблуневий, 2-14
  • вул. Олександріївська
  • вул. Бетонна, 2/3-38
  • вул. Гранітна, 4-16/2
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2
  • вул. Миколи Леонтовича, 4-28
  • вул. Сущинського, 2А-36
  • пров. Солдатський, 1-33
  • вул. Артема Березнюка, 3-11/22
  • пров. Захисний, 3-15
  • пров. Козачий, 24-34
  • туп. Козачий, 3-10/29
  • вул. Криворудна, 16-20А
  • пров. Сорочинський, 2-15
  • пров. Стрілецький, 9-18
  • пров. Фабричний, 3-13/1
  • вул. Хорольська, 64-117
  • пров. Арсенальний, 13-62
  • пр-д Арсенальний, 1-24/35
  • вул. Героїв Маріуполя, 9-29
  • вул. Червона Гірка, 23
  • вул. Чередницька, 56
  • пров. Чередницький, 5-8
  • вул. Європейська, 83/18-87
  • вул. Криворудна, 2-14
  • вул. Переяславська, 83-120
  • вул. Підгірна, 1-38
  • вул. Піщана, 13-26
  • пров. Піщаний, 5-27Б
  • вул. Хорольська, 30-67/18
  • вул. Скеляста, 34
  • пров. Степана Бандери, 19-40/40
  • пров. Антіна Кущинського, 4-8
  • пров. Бондарський, 4-26
  • пров. Бригадирівський, 3-19
  • пров. Кар'єрний, 1/4-23
  • пров. Козачий, 2/1-23
  • пров. Миргородський, 2-11
  • вул. Переяславська, 108, 116/48.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38,18,20/33
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26
  • вул. Виноградна, 15-56
  • вул. В. Івасюка, 31-86/46
  • пров. І. Приходька, 3-24
  • вул. І. Франка, 4-40
  • пров. Крюківський, 4-12
  • вул. Насосна, 2/25-100
  • пров. Насосний, 3-58
  • вул. М. Березовського, 7-45
  • пров. М. Савченка, 3-8
  • вул. Республіканська, 1-107
  • вул. Тупикова, 3-10
  • пров. К.Ушинського, 1-14
  • пров. Ф Мазуленка, 2/7-7
  • вул. Х. Алчевської, 2
  • пров. Художній, 2-15
  • вул. Художня, 28-57/2.

З 8.00 до 20.00

  • вул. Горліса-Горського, 3-10
  • просп. Полтавський, 277/2-281.

З 8.30 до 14.30

  • пров. Герцена, 3-9Б
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • пров. Прорізний, 28/30,30
  • пров. Новогеоргіївський, 10А
  • пров. Парковий, 2Б-20/2
  • пров. Ударний, 2Б-16
  • пров. Фізкультурний, 1А-22
  • вул. Щаслива, 2-40.

З 9.00 до 15.00

  • вул. Вільної України, 29-60
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
  • вул. Романа Шухевича, 30,31
  • вул. Енергетиків, 2А-75
  • пров. Заводський, 3-8
  • пров. Конституції, 3-10
  • пров. Кременевий, 4-16
  • пров. Лубенський, 1-59/11
  • вул. Одеська, 9-31А
  • вул. Олександра Печерського, 2-60
  • вул. Івана Приходька, 134-150
  • пров. Пшеничний, 2-13
  • вул. Соломії Крушельницької, 1А-63
  • пр. Юнацький, 2,6А.

З 8.00 до 19.00

  • с. Мала Кохнівка,
  • с. Придніпрянське.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень відключення електроенергії
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