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У Кременчуці продовжує діяти «Доступна аптека»: скільки місто відшкодувало за ліки

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 132

Середня вартість відшкодування медикаментів по одному рецепту складає 132 грн

На сьогодні у Кременчуці продовжує діяти міська програма «Доступна аптека». У віддалених районах міста працюють аптечні пункти, у яких вразливі верстви населення можуть придбати необхідні ліки з 50% знижкою. З 2022 по 2024 роки за медикаменти у місті відшкодували 3,6 млн гривень. Про це стало відомо з проєкту рішення міської ради «Про затвердження комплексної міської програми «Доступна аптека»

в Кременчуці на 2025-2027 роки». 

Вказано, що за 2 роки у Кременчуці виписали та відшкодували понад 27 тисяч рецептурних бланків. Середня вартість відшкодування медикаментів по одному рецепту складає 132 грн.

— Наразі міська програма залишається актуальною та має попит серед пільгової категорії населення, в тому числі пенсіонерів за віком, — йдеться у пояснювальній записці щодо доцільності продовження цієї програми.

Додамо, що окрім програми «Доступна аптека», у Кременчуці діє також державна програма «Доступні ліки». Медикаменти можна придбати безоплатно або з незначною доплатою, їхню вартість аптекам відшкодовує Національна служба здоров’я України (НСЗУ). 

ПО ТЕМІ:

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Автор: Телеграф
Теги: аптека Доступна аптека
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