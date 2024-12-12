Патрульні у Кременчуці за ніч зупинили 4-х п’яних водіїв: у одного з них зафіксували перевищення норми у 13 разів

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Керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння — це злочинна легковажність, яка може мати трагічні наслідки

Минулої ночі патрульні у Кременчуці склали 4 протоколи за статтею 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння).

Про це повідомляє Патрульна поліція Кременчука.

Особливо кричущий випадків стався учора близько 23.00 на вулиці Флотській. Патрульні зупинили автомобіль Volkswagen Touran за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти огляд чоловік погодився на перевірку за допомогою газоаналізатора Dräger прямо на місці зупинки. Результат виявився вражаючим — 2,73 проміле, що перевищує допустимі норми у понад 13 разів!

На водія було складено:

постанову за ч. 1 ст. 121-3 КУпАП (порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів);

протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

У водія вилучили посвідчення та відсторонили від керування автівкою.

У патрульній поліції нагадують, що керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння — це злочинна легковажність, яка може мати трагічні наслідки та закликають дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, як нещодавно п’яний водій врізався у дерево. А у листопаді п’яний водій автівки збив малолітнього велосипедиста та зник з місця ДТП, втім поліція швидко знайшла правопорушника.