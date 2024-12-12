Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

Патрульні у Кременчуці за ніч зупинили 4-х п’яних водіїв: у одного з них зафіксували перевищення норми у 13 разів

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 148

 

Керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння — це злочинна легковажність, яка може мати трагічні наслідки

Минулої ночі патрульні у Кременчуці склали 4 протоколи за статтею 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння).

Про це повідомляє Патрульна поліція Кременчука.

Особливо кричущий випадків стався учора близько 23.00 на вулиці Флотській. Патрульні зупинили автомобіль Volkswagen Touran за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти огляд чоловік погодився на перевірку за допомогою газоаналізатора Dräger прямо на місці зупинки. Результат виявився вражаючим — 2,73 проміле, що перевищує допустимі норми у понад 13 разів!

На водія було складено:

  • постанову за ч. 1 ст. 121-3 КУпАП (порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів);
  • протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

У водія вилучили посвідчення та відсторонили від керування автівкою.

 

У патрульній поліції нагадують, що керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння — це злочинна легковажність, яка може мати трагічні наслідки та закликають дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, як нещодавно п’яний водій врізався у дерево. А у листопаді п’яний водій автівки збив малолітнього велосипедиста та зник з місця ДТП, втім поліція швидко знайшла правопорушника.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція нетверезий водій п'яний водій
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх