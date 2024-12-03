На Полтавщині п’яний водій врізався в дерево

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2 грудня близько 14.45 у селі Березняки Лубенського району сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, 43-річний водій автомобіля ВАЗ-2101 вилетів з проїзної частини дороги та врізався в дерево. Водій отримав травми й був госпіталізований до Хорольської лікарні. Поліціянти встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчий підрозділ поліції розглядає питання про початок розслідування за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовуються в ході слідства.

Нагадаємо, нещодавно у Терешківській громаді автомобіль влетів в електроопору і згорів.