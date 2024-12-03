У Гадячі автівка збила жінку на пішохідному переході

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2 грудня, близько 18.00, у Гадячі сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала пішоходка. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Миргородський райвідділ поліції.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Peugeot, під керуванням місцевого 43-річного водія збив 58-річну жінку, яка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП жінка отримала травми та була госпіталізована.

За цим фактом слідчим підрозділом вирішується питання про початок розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, у Полтаві зіткнулися два легковики — одного водія госпіталізували.