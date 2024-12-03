У Полтаві зіткнулися два легковики: водій ВАЗа травмувався

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2 грудня близько 11.00 на вулиці Київське Шосе в Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковиків Volkswagen Golf та ВАЗ-21070, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Volkswagen Golf керував 25-річний полтавець. ВАЗ-21070 перебував під керуванням 68-річного водія. Унаслідок зіткнення 68-річний водій ВАЗа травмувався та був госпіталізований.

Слідчий підрозділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому травми середньої тяжкості).

Причини та обставини ДТП наразі з’ясовує слідство.

Нагадаємо, що напередодні у Миргородському районі в ДТП постраждав один з водіїв.