У сусідній Кіровоградщині пара підпалила електропідстанцію: їх затримали співробітники СБУ

У сусідній Кіровоградщині правоохоронці затримали чоловіка й жінку, які підпалили електропідстанцію. Про це інформують у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.
За даними правоохоронців, замовлення на диверсію жінка отримала від росіянина через телеграм-канал. До роботи вона залучила свого співмешканця, який раніше працював на «Укрзалізниці». Обоє підозрюваних — мешканці Знам’янки.
Замовник розрахувався із виконавцями криптовалютою в еквіваленті 500 доларів. Також надав парі усі вказівки щодо оренди конспіративної квартири в Олександрії та придбанні легкозаймистої суміші. Сам підпал вони зняли на мобільний телефон як підтвердження для замовника.
Співробітники Служби безпеки України викрили підпалювачів. Їх підозрюють у вчиненні диверсії в умовах воєнного стану. Наразі вони перебувають під вартою.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали чергових «диверсантів», які хотіли підпалити гелікоптер, трансформаторну підстанцію та машину військових. Серед затриманих і мешканець Кременчука.
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