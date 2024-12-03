У сусідній Кіровоградщині пара підпалила електропідстанцію: їх затримали співробітники СБУ

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 250

За свою роботу зловмисники отримали 500 доларів криптовалютою

У сусідній Кіровоградщині правоохоронці затримали чоловіка й жінку, які підпалили електропідстанцію. Про це інформують у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

За даними правоохоронців, замовлення на диверсію жінка отримала від росіянина через телеграм-канал. До роботи вона залучила свого співмешканця, який раніше працював на «Укрзалізниці». Обоє підозрюваних — мешканці Знам’янки.

Замовник розрахувався із виконавцями криптовалютою в еквіваленті 500 доларів. Також надав парі усі вказівки щодо оренди конспіративної квартири в Олександрії та придбанні легкозаймистої суміші. Сам підпал вони зняли на мобільний телефон як підтвердження для замовника.

Співробітники Служби безпеки України викрили підпалювачів. Їх підозрюють у вчиненні диверсії в умовах воєнного стану. Наразі вони перебувають під вартою.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали чергових «диверсантів», які хотіли підпалити гелікоптер, трансформаторну підстанцію та машину військових. Серед затриманих і мешканець Кременчука.