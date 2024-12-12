Завтра у Кременчуці у першій половині дня частково обмежать рух Крюківським мостом

Сьогодні, 18:15 Переглядів: 0

Завтра, 13 грудня, із 9.00 до 15.00 у Кременчуці частково обмежать рух Крюківським мостом. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Повідомляють, що для руху автотранспорту на мосту перекриють одну смугу. Такі обмеження запроваджують у зв'язку із ремонтними роботами на деформаційних стиках.

У цей час на мосту можливі затори, тож водіїв просять зважати на це та розраховувати свій час під час планування маршруту.

Нагадаємо, раніше рух Крюківським мостом обмежували наприкінці листопада.