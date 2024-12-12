Завтра у Кременчуці у першій половині дня частково обмежать рух Крюківським мостом

Завтра, 13 грудня, із 9.00 до 15.00 у Кременчуці частково обмежать рух Крюківським мостом. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Повідомляють, що для руху автотранспорту на мосту перекриють одну смугу. Такі обмеження запроваджують у зв'язку із ремонтними роботами на деформаційних стиках.
У цей час на мосту можливі затори, тож водіїв просять зважати на це та розраховувати свій час під час планування маршруту.
Нагадаємо, раніше рух Крюківським мостом обмежували наприкінці листопада.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.