«Полтаваобленерго» оприлюднило графік погодинного відключення світла на п’ятницю, 13 грудня

Сьогодні, 17:55 Переглядів: 270

Знеструмлюватимуть споживачів по одній та по дві черги

У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік погодинних відключень світла на п’ятницю, 13 грудня. Про це інформують у пресслужбі компанії.

Знеструмлюватимуть споживачів із 06.00 до 21.00 по одній та по дві черги:

з 06.00 до 08.00 — 1 черга (обсяг розвантаження 50 МВт)

з 08.00 до 19.00 — 2 черги (обсяг розвантаження 100 МВт.)

з 19.00 до 21.00 — 1 черга (обсяг розвантаження 50 МВт.)

Детальніше ознайомитися із графіком можна за посиланням.

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Нагадаємо, у «Полтаваобленерго» розробили новий графік погодинного відключення світла. Тепер усі шість черг додатково поділили на дві рівні підчерги. Завдяки цьому хочуть встановити однакові принципи застосування графіків погодинних відключень світла по всій Україні.