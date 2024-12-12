«Полтаваобленерго» оприлюднило графік погодинного відключення світла на п’ятницю, 13 грудня

У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік погодинних відключень світла на п’ятницю, 13 грудня. Про це інформують у пресслужбі компанії.
Знеструмлюватимуть споживачів із 06.00 до 21.00 по одній та по дві черги:
з 06.00 до 08.00 — 1 черга (обсяг розвантаження 50 МВт)
з 08.00 до 19.00 — 2 черги (обсяг розвантаження 100 МВт.)
з 19.00 до 21.00 — 1 черга (обсяг розвантаження 50 МВт.)
Детальніше ознайомитися із графіком можна за посиланням.
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Нагадаємо, у «Полтаваобленерго» розробили новий графік погодинного відключення світла. Тепер усі шість черг додатково поділили на дві рівні підчерги. Завдяки цьому хочуть встановити однакові принципи застосування графіків погодинних відключень світла по всій Україні.
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