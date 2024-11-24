П’яний водій автівки збив малолітнього велосипедиста та зник з місця ДТП — поліція знайшла правопорушника

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Дорожньо-транспортна пригода з травмуванням малолітнього велосипедиста сталася 23 листопада близько 16.30 у селі Великі Кринки Кременчуцького району. Поліція встановлює обставини події.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ, під керуванням 46-річного водія, здійснив наїзд на 13-річного велосипедиста та зник з місця пригоди. Протягом декількох годин місце перебування водія було встановлено. Чоловік перебував у нетверезому стані.

Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років.

Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада патрульні у Кременчуці зупинили водія «під кайфом», позбавленого права керування.

Нещодавно ми писали, як у селі Чутівка Оржицької громади п’яний водій злетів з траси та врізався у дерево. У жовтні в Лубнах водій «під кайфом» збив велосипедиста. А на автотрасі під Кременчуком п’яний водій через перевищення швидкості з’їхав у кювет.