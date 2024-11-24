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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Лубнах водій збив жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці

Сьогодні, 11:57 Переглядів: 194

 

Жінка отримала травми та була госпіталізована

На Полтавщині легковик збив пішохідку: поліція відкрила кримінальне провадження

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 23 листопада, близько 17.15 по проспекту Володимирському в місті Лубни. Поліція встановлює обставини події.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Лубенський райвідділ поліції.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ, під керуванням 68-річного водія, здійснив наїзд на 65-річну пішохідку, яка переходила проїзну частину дороги у невстановленому місці. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та було доставлена до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. 

За даним фактом слідчі поліції Лубенщини відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. 

Обставини та причини ДТП зʼясовує слідство.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДТП Лубни пішохідка
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