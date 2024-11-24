Кременчуцький виконком переплатив за причепи для військових понад 8,6 млн гривень — ухвала суду

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 807 Коментарів: 1

ТОВ «Активбуд-М» безпідставно сформував податковий кредит з податку на додану вартість по фіктивних операціях з фірмами, які займались ремонтом причепів, і штучно завищив на них вартість

Детективи Бюро економічної безпеки виявили переплати під час закупівлі Кременчуцьким виконавчим комітетом причепів для військовослужбовців. Загальна сума надлишкових перерахувань постачальнику, ТОВ «Активбуд-М», сягає 8 млн 688 тисяч гривень. Про це стало відомо з ухвали Київського районного суду Полтави.

Вказано, що правоохоронці вивчають ряд закупівель предметом яких були пересувні мобільні комплекси для прання та гігієни і вантажні автомобільні причепи до них. З ТОВ «Активбуд-М» виконком уклав 5 договорів на придбання 13 вантажних автомобільних причепів на загальну суму 15 млн 104 тис. грн у 2023 році.

В ухвалі райсуду за 4 листопада зазначено, що ТОВ «Активбуд-М» безпідставно сформував податковий кредит з податку на додану вартість по фіктивних операціях з фірмами, які займались ремонтом причепів, і штучно завищив на них вартість.

Нині розслідування БЕБ триває.