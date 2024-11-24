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Кременчуцький виконком переплатив за причепи для військових понад 8,6 млн гривень — ухвала суду

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 807 Коментарів: 1

ТОВ «Активбуд-М» безпідставно сформував податковий кредит з податку на додану вартість по фіктивних операціях з фірмами, які займались ремонтом причепів, і штучно завищив на них вартість

Детективи Бюро економічної безпеки виявили переплати під час закупівлі Кременчуцьким виконавчим комітетом причепів для військовослужбовців. Загальна сума надлишкових перерахувань постачальнику, ТОВ «Активбуд-М», сягає 8 млн 688 тисяч гривень. Про це стало відомо з ухвали Київського районного суду Полтави. 

Вказано, що правоохоронці вивчають ряд закупівель предметом яких були пересувні мобільні комплекси для прання та гігієни і вантажні автомобільні причепи до них. З ТОВ «Активбуд-М» виконком уклав 5 договорів на придбання 13 вантажних автомобільних причепів на загальну суму 15 млн 104 тис. грн у 2023 році. 

В ухвалі райсуду за 4 листопада зазначено, що ТОВ «Активбуд-М» безпідставно сформував податковий кредит з податку на додану вартість по фіктивних операціях з фірмами, які займались ремонтом причепів, і штучно завищив на них вартість. 

Нині розслідування БЕБ триває. 

Нагадаємо, «Телеграф» присвятив серію матеріалів, де аналізував тендери міської ради, що стосувались підтримки військових. Журналісти виявили переплати на закупівлях, зокрема, причепів для військовослужбовців.

Договори укладали із фірмою «Активбуд-М», яка вже засвітилася в історії з договором на комп’ютери за завищеними цінами. Зв’язки фірми ведуть до депутата міськради та віцемера з будівництва. 

Стало відомо, скільки накрутили на причепах, які купила мерія Кременчука

Торік громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна» подала заяву до прокуратури. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення — ст. 191, ч. 4 Кримінального кодексу України «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» у великих розмірах або в умовах воєнного стану.

12 вересня у міськраді відбулись обшуки, ймовірно, у рамках розслідування закупівель владою причепів.
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Автор: Вероніка Білодід
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Коментарі: 1

1 161
Andron777:
Сьогодні, 13:13

Вони не переплатили. Вони через прокладки в свій карман бабосики положили smirk


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