Як вибрати найкращі місця у вагоні та за скільки днів відкривається продаж квитків на поїзди

Сьогодні, 13:59 Переглядів: 540

В «Укрзалізниці» пояснили, чому не вистачає квитків на пасажирські поїзди

Купити квиток на більшість поїздів не так просто, а на деякі поїзди, насамперед міжнародного сполучення, майже неможливо. «Укрзалізниця» намагається вирішити проблему з вільними місцями шляхом запуску нових рейсів та збільшення кількості вагонів. Але пасажирам варто знати, коли саме відкривається продаж квитків, аби встигнути їх купити та вибрати найкращі місця.

Про це розповіли на сайті УЗ.

Коли відкривають продаж квитків

Щоб зменшити пікові навантаження на систему, «Укрзалізниця» розмежувала час відкриття продажу проїзних документів на внутрішні та міжнародні рейси. Під час воєнного стану реалізація квитків на більшість потягів починається за 20 календарних днів до відправлення о 8.00. Це стосується внутрішніх рейсів.

Для поїздів, які слідують до Польщі та назад квитки починають продавати за 20 днів, але з 9.00. Для маршрутів у Молдову та зворотно — за 30 днів о 8.00.

Звісно, квитки на зручні місця можуть з’явитися і в інші дні, коли на сайті «Укрзалізниці» відкривається продаж у чергових вагонах, але це можна і не встигнути зробити.

Продаж квитків у касах залізничних вокзалів припиняється з моменту відправлення потягу зі станції, а на сайті «Укрзалізниці» придбати проїзний документ можна максимум за 2 хвилини до часу відбуття.

Чому квитків не вистачає

Раніше ми розповідали, як на «Укрзалізниці» борються з перекупниками. Як тільки відкривається продаж квитків, посередники скуповують більшість проїзних документів, а потім перепродують їх в Інтернеті чи безпосередньо на вокзалі по двійному чи трійному номіналу.

В Укрзалізниці розповіли за якими схемами працюють перекупники квитків та як з ними борються





Українці постійно скаржаться на відсутність вільних місць, особливо на рейсах міжнародного сполучення, де є великий попит. Аби зменшити можливості для перекупників «Укрзалізниця» запровадила кілька нововведень. Наприклад, обмежувала повернення онлайн, блокувала масові закупівлі тощо.

Але перекупники удосконалюють власні схеми та продовжують заробляти, обходячи системи захисту. Навіть верифікація користувачів через «Дію» повністю не розчистила ринок від недобросовісних «бізнесменів». Звісно, найкращим способом уникнути дефіциту квитків є збільшення кількості вагонів та рейсів на напрямки, які мають найбільший попит.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що з 15 грудня «Укрзалізниця» запускає нові маршрути з Європейським Союзом.

Раніше ми повідомляли, що квитки на потяг ще довго будуть проблемою - в «Укрзалізниці» заявили про критичний брак вагонів.

У минулого тижня ми писали, що в держбюджеті на 2025 рік на закупівлю пасажирських вагонів виділено 4,4 млрд грн і КВБЗ має шанси їх отримати.

Цієї осені «Укрзалізниця» припинила продаж квитків через старий сайт та створила резервний фонд квитків для військовослужбовців. Ознайомитися із резервним фондом квитків можна за посиланням та за спеціальним номером гарячої лінії залізниці для військових 0-800-503-222.

А наприкінці минулого року «Укрзалізниця» запустила сервіс замовлення квитків для військових.

Цього року «Укрзалізниця» спільно з UNICEF реалізує проєкт «сімейних вагонів» на внутрішніх пасажирських перевезеннях. Також компанія запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків.