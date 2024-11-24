Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Споживач, Україна, Світ

Як вибрати найкращі місця у вагоні та за скільки днів відкривається продаж квитків на поїзди

Сьогодні, 13:59 Переглядів: 540

 

В «Укрзалізниці» пояснили, чому не вистачає квитків на пасажирські поїзди

Купити квиток на більшість поїздів не так просто, а на деякі поїзди, насамперед міжнародного сполучення, майже неможливо. «Укрзалізниця» намагається вирішити проблему з вільними місцями шляхом запуску нових рейсів та збільшення кількості вагонів. Але пасажирам варто знати, коли саме відкривається продаж квитків, аби встигнути їх купити та вибрати найкращі місця.

Про це розповіли на сайті УЗ.

Коли відкривають продаж квитків

Щоб зменшити пікові навантаження на систему, «Укрзалізниця» розмежувала час відкриття продажу проїзних документів на внутрішні та міжнародні рейси. Під час воєнного стану реалізація квитків на більшість потягів починається за 20 календарних днів до відправлення о 8.00. Це стосується внутрішніх рейсів.

Для поїздів, які слідують до Польщі та назад квитки починають продавати за 20 днів, але з 9.00. Для маршрутів у Молдову та зворотно — за 30 днів о 8.00.

Звісно, квитки на зручні місця можуть з’явитися і в інші дні, коли на сайті «Укрзалізниці» відкривається продаж у чергових вагонах, але це можна і не встигнути зробити.

Продаж квитків у касах залізничних вокзалів припиняється з моменту відправлення потягу зі станції, а на сайті «Укрзалізниці» придбати проїзний документ можна максимум за 2 хвилини до часу відбуття.

 

Чому квитків не вистачає

Раніше ми розповідали, як на «Укрзалізниці» борються з перекупниками. Як тільки відкривається продаж квитків, посередники скуповують більшість проїзних документів, а потім перепродують їх в Інтернеті чи безпосередньо на вокзалі по двійному чи трійному номіналу.

В Укрзалізниці розповіли за якими схемами працюють перекупники квитків та як з ними борються


Українці постійно скаржаться на відсутність вільних місць, особливо на рейсах міжнародного сполучення, де є великий попит. Аби зменшити можливості для перекупників «Укрзалізниця» запровадила кілька нововведень. Наприклад, обмежувала повернення онлайн, блокувала масові закупівлі тощо.

Але перекупники удосконалюють власні схеми та продовжують заробляти, обходячи системи захисту. Навіть верифікація користувачів через «Дію» повністю не розчистила ринок від недобросовісних «бізнесменів». Звісно, найкращим способом уникнути дефіциту квитків є збільшення кількості вагонів та рейсів на напрямки, які мають найбільший попит.

 

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що з 15 грудня «Укрзалізниця» запускає нові маршрути з Європейським Союзом.

Раніше ми повідомляли, що квитки на потяг ще довго будуть проблемою - в «Укрзалізниці» заявили про критичний брак вагонів.

У минулого тижня ми писали, що в держбюджеті на 2025 рік на закупівлю пасажирських вагонів виділено 4,4 млрд грн і КВБЗ має шанси їх отримати.

Цієї осені «Укрзалізниця» припинила продаж квитків через старий сайт та створила резервний фонд квитків для військовослужбовців. Ознайомитися із резервним фондом квитків можна за посиланням та за спеціальним номером гарячої лінії залізниці для військових 0-800-503-222.

А наприкінці минулого року «Укрзалізниця» запустила сервіс замовлення квитків для військових.

Цього року «Укрзалізниця» спільно з UNICEF реалізує проєкт «сімейних вагонів» на внутрішніх пасажирських перевезеннях. Також компанія запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків.

ПО ТЕМІ:

З 15 грудня Укрзалізниця запускає нові маршрути з Європейським Союзом

У держбюджеті 2025 року на закупівлю пасажирських вагонів виділено 4,4 млрд грн — КВБЗ має шанси їх отримати

Квитки на потяг ще довго будуть проблемою: в «Укрзалізниці» заявили про критичний брак вагонів

З осені Укрзалізниця припинить продаж квитків через старий сайт

«Укрзалізниця» створила резервний фонд квитків для військовослужбовців

«Укрзалізниця» запустила функцію моніторингу квитків з автовикупом для всіх користувачів 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Укрзалізниця квитки поїзди вагони придбання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх