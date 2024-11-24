Де у понеділок, 25 листопада, в Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 14:30
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи та роботи з технічного обслуговування електромереж
У понеділок, 25 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт та роботи з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляє АТ «Полтаваобленерго».
Електропостачання відімкнуть за такими адресами:
З 8.00 до 20.00:
- с. Потоки (у зв’язку з проведенням робіт з усунення скарг споживачів та проведенням робіт по реалізації договорів приєднання до електромереж)
- с. Мала Кохнівка (у зв’язку з проведенням робіт з капремонту);
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- просп. Полтавський.
З 8.00 до 17.00:
- вул. Гранітна;
- пров. Захисний, Козачий;
- туп. Козачий;
- вул. Криворудна;
- пров. Сорочинський;
- пров. Стрілецький;
- пров. Фабричний;
- вул. Хорольська, 64-117;
- вул. Бетонна, 2/3-38;
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2;
- вул. Миколи Леонтовича, 4-28;
- пров. Солдатський;
- вул. Сущинського, 2А-36;
- вул. Криворудна, 2-4;
- вул. Підгірна, 1-10;
- вул. Скеляста, 34;
- пров. Степана Бандери, 19-40/40;
- вул. Хорольська, 30-51;
- пров. Василя Барки, 3-22;
- вул. Володимира Винниченка, 3-20А;
- вул. Козацька, 15/22, 17/9;
- просп. Полтавський, 5-44/2;
- вул. Романа Шухевича, 3-9;
- вул. Рєпіна, 9/28-24;
- вул. Велика набережна, 41-57;
- вул. Олександра Халаменюка, 4Б-6;
- вул. Басейна, 23-42;
- вул. Батуринська, 20/20-29;
- вул. Велика набережна, 35- 39;
- пров. Військовий, 1/12-18;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 46/1-83;
- пров. В’ячеслава Чорновола, 1-15;
- вул. Новоїванівська, 2/25-28;
- вул. Олеся Гончара, 62А-81;
- вул. Редутна, 94;
- вул. Василя Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександріївська, 10-23;
- вул. Івана Приходька, 104-135;
- вул. Олександрійська, 6;
- пров. Тупіковий, 1-7;
- пров. Івана Приходька, 110;
- вул. Вадима Кришталя;
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 4-12/52;
- вул. Сумська;
- пров. Антіна Кущинського, Бондарський, Бригадирський, Кар’єрний, Козачий, Миргородский, Піщаний;
- вул. Переяславська, 83-120;
- вул. Хорольська, 30-67/18;
- вул. Криворудна, 2-14;
- вул. Підгірна, 1-38;
- вул. Європейська, 83-87;
- вул. Піщана, 13-26;
- просп. Свободи, 2/7-7Б;
- туп. 1-й Хорольський, 5-18;
- туп. 2-й Хорольський, 9-20;
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-8;
- туп. 7-й Хорольський, 2-36;
- вул. Хорольська, 98/4-177;
- вул. Рудникова, 1-70/16;
- пров. Арсенальний, 13-62;
- пр-д Арсенальний, 1-24/35;
- вул. Героїв Маріуполя, 9-29;
- вул. Червона Гірка, 23;
- вул. Чередницька, 56;
- пров. Чередницький, 5-8.
З 8.00 до 18.00:
- вул. Виноградна, 15-56;
- вул. Володимира Івасюка, 31-86/46;
- вул. Івана Франка, 4-40;
- вул. Насосна, 2/25-100;
- вул. Максима Березовського, 7-45;
- вул. Республіканська, 1-74, 107;
- вул. Тупікова, 3-10;
- вул. Христини Алчевської, 2;
- вул. Художня, 28-57/2;
- пров. Івана Приходька, 3-24;
- пров. Крюківський, 4-12;
- пров. Миколи Савченка, 4-8,
- пров. Костянтина Ушинського, 1-14;
- пров. Федора Мазуленка, 2/7-7;
- пров. Насосний, 3-22;
- пров. Художній, 2-15;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-204;
- вул. Гайдамацька, 80-147;
- вул. Білецьківська, 15-66;
- пров. Гарматний, 3-22;
- вул. Івана Чорнобаби, 4-27;
- пров. Калиновий, 1-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- вул. Пілотів, 17-44;
- вул. Сагайдачного, 8-15;
- вул. Чумацький Шлях,
- проїзд Ополченський, 6-14;
- проїзд Пілотів, 4-49;
- пров. Урожайний, 3-20;
- туп. Урожайний, 1-12;
- вул. Ярослава Мудрого, 1-32;
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
- вул. Романа Шухевича, 30,31;
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38,18,20/33;
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Антона Чехова, 3-7/26.
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