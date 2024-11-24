Де у понеділок, 25 листопада, в Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи та роботи з технічного обслуговування електромереж

У понеділок, 25 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт та роботи з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляє АТ «Полтаваобленерго». Електропостачання відімкнуть за такими адресами: З 8.00 до 20.00: с. Потоки (у зв’язку з проведенням робіт з усунення скарг споживачів та проведенням робіт по реалізації договорів приєднання до електромереж)

с. Мала Кохнівка (у зв’язку з проведенням робіт з капремонту);

просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліс-Горського, 3-10;

просп. Полтавський. З 8.00 до 17.00: вул. Гранітна;

пров. Захисний, Козачий;

туп. Козачий;

вул. Криворудна;

пров. Сорочинський;

пров. Стрілецький;

пров. Фабричний;

вул. Хорольська, 64-117;

вул. Бетонна, 2/3-38;

вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2;

вул. Миколи Леонтовича, 4-28;

пров. Солдатський;

вул. Сущинського, 2А-36;

вул. Криворудна, 2-4;

вул. Підгірна, 1-10;

вул. Скеляста, 34;

пров. Степана Бандери, 19-40/40;

вул. Хорольська, 30-51;

пров. Василя Барки, 3-22;

вул. Володимира Винниченка, 3-20А;

вул. Козацька, 15/22, 17/9;

просп. Полтавський, 5-44/2;

вул. Романа Шухевича, 3-9;

вул. Рєпіна, 9/28-24;

вул. Велика набережна, 41-57;

вул. Олександра Халаменюка, 4Б-6;

вул. Басейна, 23-42;

вул. Батуринська, 20/20-29;

вул. Велика набережна, 35- 39;

пров. Військовий, 1/12-18;

вул. В’ячеслава Чорновола, 46/1-83;

пров. В’ячеслава Чорновола, 1-15;

вул. Новоїванівська, 2/25-28;

вул. Олеся Гончара, 62А-81;

вул. Редутна, 94;

вул. Василя Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександріївська, 10-23;

вул. Івана Приходька, 104-135;

вул. Олександрійська, 6;

пров. Тупіковий, 1-7;

пров. Івана Приходька, 110;

вул. Вадима Кришталя;

вул. Лікаря О. Богаєвського, 4-12/52;

вул. Сумська;

пров. Антіна Кущинського, Бондарський, Бригадирський, Кар’єрний, Козачий, Миргородский, Піщаний;

вул. Переяславська, 83-120;

вул. Хорольська, 30-67/18;

вул. Криворудна, 2-14;

вул. Підгірна, 1-38;

вул. Європейська, 83-87;

вул. Піщана, 13-26;

просп. Свободи, 2/7-7Б;

туп. 1-й Хорольський, 5-18;

туп. 2-й Хорольський, 9-20;

туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-8;

туп. 7-й Хорольський, 2-36;

вул. Хорольська, 98/4-177;

вул. Рудникова, 1-70/16;

пров. Арсенальний, 13-62;

пр-д Арсенальний, 1-24/35;

вул. Героїв Маріуполя, 9-29;

вул. Червона Гірка, 23;

вул. Чередницька, 56;

пров. Чередницький, 5-8. З 8.00 до 18.00: вул. Виноградна, 15-56;

вул. Володимира Івасюка, 31-86/46;

вул. Івана Франка, 4-40;

вул. Насосна, 2/25-100;

вул. Максима Березовського, 7-45;

вул. Республіканська, 1-74, 107;

вул. Тупікова, 3-10;

вул. Христини Алчевської, 2;

вул. Художня, 28-57/2;

пров. Івана Приходька, 3-24;

пров. Крюківський, 4-12;

пров. Миколи Савченка, 4-8,

пров. Костянтина Ушинського, 1-14;

пров. Федора Мазуленка, 2/7-7;

пров. Насосний, 3-22;

пров. Художній, 2-15;

вул. Академіка Герасимовича, 95-204;

вул. Гайдамацька, 80-147;

вул. Білецьківська, 15-66;

пров. Гарматний, 3-22;

вул. Івана Чорнобаби, 4-27;

пров. Калиновий, 1-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

вул. Пілотів, 17-44;

вул. Сагайдачного, 8-15;

вул. Чумацький Шлях,

проїзд Ополченський, 6-14;

проїзд Пілотів, 4-49;

пров. Урожайний, 3-20;

туп. Урожайний, 1-12;

вул. Ярослава Мудрого, 1-32;

вул. Вільної України, 29-60;

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;

вул. Романа Шухевича, 30,31;

вул. Давида Кострова, 4-47/11;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Рєпіна, 9/28-60/3;

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;

вул. Паризька, 16/38,18,20/33;

вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;

пров. Антона Чехова, 3-7/26.

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