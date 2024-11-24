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Де у понеділок, 25 листопада, в Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи та роботи з технічного обслуговування електромереж

У понеділок, 25 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт та роботи з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляє АТ «Полтаваобленерго».

Електропостачання відімкнуть за такими адресами:

З 8.00 до 20.00:

  • с. Потоки (у зв’язку з проведенням робіт з усунення скарг споживачів та проведенням робіт по реалізації договорів приєднання до електромереж)
  • с. Мала Кохнівка (у зв’язку з проведенням робіт з капремонту);
  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10;
  • просп. Полтавський.

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Гранітна;
  • пров. Захисний, Козачий;
  • туп. Козачий;
  • вул. Криворудна;
  • пров. Сорочинський;
  • пров. Стрілецький;
  • пров. Фабричний;
  • вул. Хорольська, 64-117;
  • вул. Бетонна, 2/3-38;
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2;
  • вул. Миколи Леонтовича, 4-28;
  • пров. Солдатський;
  • вул. Сущинського, 2А-36;
  • вул. Криворудна, 2-4;
  • вул. Підгірна, 1-10;
  • вул. Скеляста, 34;
  • пров. Степана Бандери, 19-40/40;
  • вул. Хорольська, 30-51;
  • пров. Василя Барки, 3-22;
  • вул. Володимира Винниченка, 3-20А;
  • вул. Козацька, 15/22, 17/9;
  • просп. Полтавський, 5-44/2;
  • вул. Романа Шухевича, 3-9;
  • вул. Рєпіна, 9/28-24;
  • вул. Велика набережна, 41-57;
  • вул. Олександра Халаменюка, 4Б-6;
  • вул. Басейна, 23-42;
  • вул. Батуринська, 20/20-29;
  • вул. Велика набережна, 35- 39;
  • пров. Військовий, 1/12-18;
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 46/1-83;
  • пров. В’ячеслава Чорновола, 1-15;
  • вул. Новоїванівська, 2/25-28;
  • вул. Олеся Гончара, 62А-81;
  • вул. Редутна, 94;
  • вул. Василя Сліпака, 54-91;
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32;
  • вул. Олександріївська, 10-23;
  • вул. Івана Приходька, 104-135;
  • вул. Олександрійська, 6;
  • пров. Тупіковий, 1-7;
  • пров. Івана Приходька, 110;
  • вул. Вадима Кришталя;
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 4-12/52;
  • вул. Сумська;
  • пров. Антіна Кущинського, Бондарський, Бригадирський, Кар’єрний, Козачий, Миргородский, Піщаний;
  • вул. Переяславська, 83-120;
  • вул. Хорольська, 30-67/18;
  • вул. Криворудна, 2-14;
  • вул. Підгірна, 1-38;
  • вул. Європейська, 83-87;
  • вул. Піщана, 13-26;
  • просп. Свободи, 2/7-7Б;
  • туп. 1-й Хорольський, 5-18;
  • туп. 2-й Хорольський, 9-20;
  • туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
  • туп. 6-й Хорольський, 3-8;
  • туп. 7-й Хорольський, 2-36;
  • вул. Хорольська, 98/4-177;
  • вул. Рудникова, 1-70/16;
  • пров. Арсенальний, 13-62;
  • пр-д Арсенальний, 1-24/35;
  • вул. Героїв Маріуполя, 9-29;
  • вул. Червона Гірка, 23;
  • вул. Чередницька, 56;
  • пров. Чередницький, 5-8.

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Виноградна, 15-56;
  • вул. Володимира Івасюка, 31-86/46;
  • вул. Івана Франка, 4-40;
  • вул. Насосна, 2/25-100;
  • вул. Максима Березовського, 7-45;
  • вул. Республіканська, 1-74, 107;
  • вул. Тупікова, 3-10;
  • вул. Христини Алчевської, 2;
  • вул. Художня, 28-57/2;
  • пров. Івана Приходька, 3-24;
  • пров. Крюківський, 4-12;
  • пров. Миколи Савченка, 4-8,
  • пров. Костянтина Ушинського, 1-14;
  • пров. Федора Мазуленка, 2/7-7;
  • пров. Насосний, 3-22;
  • пров. Художній, 2-15;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-204;
  • вул. Гайдамацька, 80-147;
  • вул. Білецьківська, 15-66;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • вул. Івана Чорнобаби, 4-27;
  • пров. Калиновий, 1-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • вул. Пілотів, 17-44;
  • вул. Сагайдачного, 8-15;
  • вул. Чумацький Шлях,
  • проїзд Ополченський, 6-14;
  • проїзд Пілотів, 4-49;
  • пров. Урожайний, 3-20;
  • туп. Урожайний, 1-12;
  • вул. Ярослава Мудрого, 1-32;
  • вул. Вільної України, 29-60;
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
  • вул. Романа Шухевича, 30,31;
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11;
  • вул. Івана Багряного, 31/16;
  • вул. Івана Дзюби, 2/3;
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
  • вул. Паризька, 16/38,18,20/33;
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго планові відключення відключення електроенергії відключ
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