Квитки на потяг ще довго будуть проблемою: в «Укрзалізниці» заявили про критичний брак вагонів

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 250

За декілька років, якщо не змінити ситуацію, шанс придбати квиток у потрібному напрямку буде на рівні 30%, попереджають в компанії

22 серпня керівник із пасажирських комунікацій АТ «Укрзалізниця» Олександр Шевченко повідомив на своїй фейсбук-сторінці про можливий критичний дефіцит вагонів, який може настати у 2028 році. За його словами, це вже вплинуло на труднощі з придбанням квитків, особливо влітку 2024 року, коли компанія перевозить близько 100 тисяч пасажирів на день.

Причини дефіциту вагонів:

Втрати вагонів. З огляду на стратегічні завдання інфраструктури, частина вагонів була втрачена. Евакуаційні перевезення. Вагони активно використовуються для евакуації з прифронтових зон, зокрема Донеччини. Перевезення поранених. Пріоритетне перевезення організованих груп. Насамперед дітей з прифронтових зон. Перевезення дипломатів та міжнародних делегацій. Зокрема, офіційні делегації, які регулярно приїжджають до України. Зростання попиту на пасажирські перевезення. З початку повномасштабної війни попит на перевезення значно зріс, тоді як кількість доступних вагонів зменшилась.

Шевченко зазначив, що якщо ситуація не зміниться, до 2028 року шанс знайти квиток, наприклад, до Львова, може знизитися до 30%.

Проте, він бачить позитивні новини у тому, що Верховна Рада ратифікувала угоду з Кореєю, яка дозволяє закупити 20 нових швидкісних поїздів Hyundai Rotem, які можуть перевезти додатково 6 мільйонів пасажирів на рік. Також Укрзалізниця проводить модернізацію наявного парку та будує нові вагони, зокрема КВБЗ активно будує 66 нових спальних вагонів, включаючи інклюзивні.

Шевченко висловив сподівання, що нові поїзди почнуть курсувати вже за 2 роки.

Нагадаємо, що торік УЗ підписала з договір з Крюківським вагонобудівним заводом на виготовлення 44 пасажирських вагонів, а потім ще один — на 22 вагони.

Вагони мають бути обладнані кондиціонерами, вакуумними туалетами, сповивальними столиками, керованим освітленням, розетками й USB-портами, кава-машинами та системами відеоспостереження. У купейних вагонах і вагонах СВ також передбачено систему сигналізації та кнопку блокування дверей.