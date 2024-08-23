Кабмін затвердив новий вигляд повісток ТЦК та визначив порядок їх вручення

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Повістки, сформовані за допомогою реєстру «Оберіг», можуть централізовано друкуватися і надсилатися військовозобов’язаним поштою, або друкуватися та вручатися під час оповіщення

Уряд затвердив зовнішній вигляд паперових повісток та тих, які будуть формуватися через реєстр «Оберіг». Про це повідомила «Судово-юридична газета».

Повістки, сформовані за допомогою реєстру «Оберіг», у тому числі роздруковані, та повістки, оформлені на бланку, будуть мати однакову юридичну силу.

Кабмін також затвердив новий зовнішній вигляд повісток від ТЦК. Вони мають формуватися або на бланку, або за допомогу електронного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

У повістці має бути зазначено:

найменування посади, власне ім’я та прізвище, підпис посадової особи, яка видала повістку, дата її підписання — для повісток, оформлених на бланку. Такі повістки скріплюються гербовою печаткою.

прізвище та власне ім’я керівника районного (міського) ТЦК або його відділу, дата накладення кваліфікованого електронного підпису — для повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Уряд доповнив Порядок проведення призову нормою, за якою перевірка чинності повісток, сформованих за допомогою електронного реєстру «Оберіг», буде проводитися шляхом зчитування QR-коду. Зокрема йдеться про засоби електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, у тому числі через мобільний додаток «Резерв+».

Повістка, сформована за допомогою Реєстру «Оберіг», може бути роздрукована. У такому разі її паперова форма повинна містити придатний для зчитування QR-код з відповідною інформацією.

Повістки, сформовані за допомогою реєстру «Оберіг», можуть:

централізовано друкуватися і надсилатися військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення;

друкуватися та вручатися військовозобов’язаним та резервістам під час оповіщення у роздрукованому вигляді.

База військовозобов’язаних «Оберіг» міститиме інформацію про вручення людині повістки та чи оновила вона свої дані.

У разі надсилання повісток, сформованих за допомогою реєстру «Оберіг», поштою, на такому відправленні повинні зазначатися штриховим кодовим ідентифікатором оператора поштового зв’язку, прізвище, власне ім’я та по батькові, адреса громадянина, якому надсилається повістка.

Вищеописані зміни затверджені постановою Кабміну від 16 серпня 2024 р. №951.

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А такий вигляд матимуть нові повістки:

Як раніше писав «Кременчуцький Телеграф», ТЦК на Полтавщині готуються до розсилки повісток засобами поштового зв’язку.

Нагадаємо, 16 серпня Кабмін вніс зміни до постанови № 560 про порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Тепер за допомогою додатку «Резерв+» можна перевірити чинність повістки від ТЦК.