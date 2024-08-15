З осені Укрзалізниця припинить продаж квитків через старий сайт

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 161

Придбати квитки можна буде на новому сайті та у застосунку

1 вересня сервіс «Укрзалізниці» для купівлі та резервування онлайн залізничних квитків за адресою booking.uz.gov.ua, розроблений у 2017 році, перестане працювати, повідомив керівник пасажирського напряму УЗ Олександр Перцовський в інтерв’ю Forbes Ukraine. Купувати квитки можна буде через новий сайт і мобільний додаток УЗ.

З осені за старим доменом буде відкриватися вже нова версія сайту.

Зараз, за словами Перцовського, «Укрзалізниця» продає онлайн 85% квитків.

Нагадаємо, що також компанія розробляє нову модель тарифікації пасажирських перевезень, де ціна квитків залежатиме від популярності маршруту та часу доби.