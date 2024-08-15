У Хоролі мотоцикл зіткнувся з автомобілем: постраждав 15-річний водій

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14 серпня близько 21.00 на перехресті вулиць Небесної Сотні та Гоголя в місті Хорол Лубенської громади сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, мотоцикл Geon Dakar, яким керував 15-річний водій, зіткнувся з автомобілем УАЗ, за кермом якого перебував 57-річний чоловік. Унаслідок зіткнення постраждав неповнолітній мотоцикліст, його доставлений у місцеву лікарню.

Правоохоронці розпочали розслідування за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, що того ж дня у Кременчуці зіткнулися Volkswagen і мотоцикл Lifan — постраждав мотоцикліст.