На Полтавщині службовий собака знайшов в автівці зброю

Усю зброю правоохоронці вилучили для проведення побальшого розслідування
На Полтавщині службовий собака виявив у машині зброю. Про це інформують у пресслужбі 17-ї бригади Національної гвардії України.
За даними правоохоронців, подія сталася 12 серпня. На одному із блок-постів області мобільна кінологічна група НГУ разом з поліцейськими зупинили для перевірки автомобіль Volkswagen.
Як зазначають у пресслужбі, під час огляду автівки собака Адель вказала на підозрілі предмети в салоні. При огляді автомобіля правоохоронці знайшли автомат АК-74, 84 набої калібру 5,45×39, сигнальну ракету та бойову гранату.
Усю зброю з автівки вилучили, а на місце прибула слідчо-оперативна група поліції для проведення подальшого розслідування.
Автор: Яна Гудзь
Джерело фото: 17-та бригада НГУ
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