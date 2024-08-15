На Полтавщині службовий собака знайшов в автівці зброю

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На Полтавщині службовий собака виявив у машині зброю. Про це інформують у пресслужбі 17-ї бригади Національної гвардії України.

За даними правоохоронців, подія сталася 12 серпня. На одному із блок-постів області мобільна кінологічна група НГУ разом з поліцейськими зупинили для перевірки автомобіль Volkswagen.