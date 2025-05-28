На Полтавщині троє залізничників обкрадали вантажні вагони: викрали понад 6 тонн товару

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Працівникам локомотивного депо оголосили підозру за крадіжки в умовах воєнного стану

Трьох працівників локомотивного депо регіональної філії «Південна залізниця» викрили на крадіжках товарів із вантажних вагонів. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що з березня 2024 по січень 2025 року чоловіки під час робочих змін на сортувальній станції викрадали товарно-матеріальні цінності з вагонів. Вивозили крадене автомобілями й продавали населенню. Серед викраденого — мінеральні добрива, шрот соняшниковий і соєвий. Загалом — понад 6 тонн.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили близько 50 мішків із зерновими, мобільні телефони та чорнові записи.

Усім трьом оголошено підозру за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Триває досудове розслідування. Правоохоронці перевіряють причетність інших осіб.

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Як повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, троє мешканців Кременчука віком 40, 47 та 56 років систематично викрадали з вагонів добрива, зернові культури та інший вантаж.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині викрили масштабну схему розкрадання дизпалива з теплотягів.