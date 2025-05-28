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Спорт, Кременчук

У Кременчуці завершилася серія дитячих футбольних турнірів SDG CUP: участь взяли 60 команд з усієї України

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 37

 У фіналі наймолодших переміг «Дніпро-80», кременчужани — другі 

Цими вихідними у Кременчуці завершилася серія Всеукраїнських дитячих футбольних турнірів SDG CUP, що проходили протягом травня. У змаганнях взяли участь 60 команд у 5 вікових категоріях. До нашого міста приїхали юні футболісти з Харкова, Черкас, Запоріжжя, Полтави, Кропивницького, Горішніх Плавнів, Світловодська та інших громад.

Кременчук представляли команди «Кремінь», «Ягуар» та «Нафтохімік».

Фінальним акордом серії став турнір для гравців 2014 року народження. У напруженому фіналі Золотої ліги «Дніпро-80» (Черкаси) переміг «Кремінь» (Кременчук). Третє місце здобув харківський «Металіст». У Срібній лізі перемогу здобула команда ЛНЗ (Черкаси).

 

Організатори заходу — ТОВ «Спортс Девелопмент Груп» та ГО «Асоціація розвитку спорту» — відзначили, що турніри стали не лише спортивною подією, а й джерелом позитивних емоцій, змагального досвіду та підтримки для дітей у складний час.

Усіх учасників нагородили медалями, кубками та подарунками від партнерів.

Наступна серія SDG CUP відбудеться наприкінці серпня.

ПО ТЕМІ:

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Автор: Руслана Горгола
Теги: футбол
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