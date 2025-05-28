На автотрасі під Кобеляками фура зіткнулася з мікроавтобусом — водія госпіталізували

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27 травня, близько 20.00 на автодорозі Дніпро-Решетилівка, поблизу міста Кобеляки сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою версією слідства, вантажівка DAF, якою керував 48-річний водій, зіткнулася з автомобілем Renault Trafiс, під керуванням 70-річного водія, який рухався у попутному напрямку. Унаслідок зіткнення травми отримав водій мікроавтобуса. Чоловіка госпіталізували.



За цим фактом слідчий підрозділ поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на трасі Полтава-Кременчук зіткнулися дві фури. Внаслідок ДТП загинула людина.