На автомобільній дорозі Полтава-Кременчук в районі села Вісичи вчора ввечері зіткнулися дві вантажівки. Рух ускладнений в обидві сторони. На місці працює поліція. Відео надіслали наші читачі.

Чи є постраждалі внаслідок ДТП поки достовірно невідомо. У соцмережах повідомляють про загибель однієї людини. У Головному управлінні Нацполіції в Полтавській області поки не оприлюднювала інформацію щодо цього ДТП.

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На Полтавщині унаслідок зіткнення двох вантажівок загинула людина. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Полтавській області. ДТП сталась 9 травня близько 22.00 на автодорозі Полтава-Олександрія, поблизу села Вісичі Новосанжарської громади Полтавського району. Поліція встановлює обставини події.

За попередньою інформацією слідства, вантажний автомобіль DAF, під керуванням 54-річного водія, зіткнувся із вантажівкою DAF, який був припаркований праворуч у попутному напрямку.

Унаслідок зіткнення 53-річний пасажир вантажівки, яка рухалася, загинув на місці події. Водій цієї ж вантажівки отримав тілесні ушкодження. Йому надана допомога на місці. Обійшлося без госпіталізації.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП встановлює слідство.

