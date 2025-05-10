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На трасі Полтава-Кременчук зіткнулися дві фури: внаслідок ДТП загинула людина (доповнено)

Сьогодні, 09:34 Переглядів: 477 Коментарів: 1

  

Рух ускладнений в обиві сторони

На автомобільній дорозі Полтава-Кременчук в районі села Вісичи вчора ввечері зіткнулися дві вантажівки. Рух ускладнений в обидві сторони. На місці працює поліція. Відео надіслали наші читачі.

Чи є постраждалі внаслідок ДТП поки достовірно невідомо. У соцмережах повідомляють про загибель однієї людини. У Головному управлінні Нацполіції в Полтавській області поки не оприлюднювала інформацію щодо цього ДТП.

Додано:

На Полтавщині унаслідок зіткнення двох вантажівок загинула людина. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Полтавській області. ДТП сталась 9 травня близько 22.00 на автодорозі Полтава-Олександрія, поблизу села Вісичі Новосанжарської громади Полтавського району. Поліція встановлює обставини події.
За попередньою інформацією слідства, вантажний автомобіль DAF, під керуванням 54-річного водія, зіткнувся із вантажівкою DAF, який був припаркований праворуч у попутному напрямку.
Унаслідок зіткнення 53-річний пасажир вантажівки, яка рухалася, загинув на місці події. Водій цієї ж вантажівки отримав тілесні ушкодження. Йому надана допомога на місці. Обійшлося без госпіталізації.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП встановлює слідство. 
 


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Автор: Віктор Крук
Теги: ДТП фури загиблий
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Коментарі: 1

1 454
Andron777:
Сьогодні, 10:32

Гонки устрояли мабуть...


0 0

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