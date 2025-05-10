Сьогодні вранці у Кременчуці на Раківці сталася дорожньо-транспортна пригода. За повідомленням свідків, автівка на великій швидкості зіткнулася з іншим автомобілем. Водія госпіталізували. На місці ДТП працює поліція.
Через ДТП, що сталася на вулиці Республіканській автобуси тимчасово курсують по вулиці Лікаря Бончука.
Поліція поки офіційно не повідомляла про це ДТП. «Кременчуцький Телеграф» звернувся за коментарем до пресслужби районного управління поліції.
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Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, наразі триває оформлення ДТП. Поліція з’ясовує його причини та встановлює винуватця. Обох водіїв госпіталізували на медогляд.
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У пресслужбі Головного управління Нацполіції в Полтавській області повідомили, що у Кременчуці зіткнулися дві легкові автівки. ДТП сталася 10 травня близько 09.30 на вулиці Республіканській. За попередньою інформацією слідства, зіткнулися автомобілі ВАЗ та Opel, під керуванням 20-річного та 50-річного водіїв відповідно. Обох водіїв з тілесними ушкодженнями госпіталізували для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Причини та обставини ДТП з’ясовуються.
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