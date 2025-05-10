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У Кременчуці на Раківці сталася ДТП: двох водіїв госпіталізували, маршрут руху автобусів змінений (доповнено)

Сьогодні, 10:12 Переглядів: 364

  

За повідомленням свідків, автівка на великій швидкості зіткнулася і іншим автомобілем

Сьогодні вранці у Кременчуці на Раківці сталася дорожньо-транспортна пригода. За повідомленням свідків, автівка на великій швидкості зіткнулася з іншим автомобілем. Водія госпіталізували. На місці ДТП працює поліція.

Через ДТП, що сталася на вулиці Республіканській автобуси тимчасово курсують по вулиці Лікаря Бончука.

— За повідомленням КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» 10.05.2025 о 09.28 у зв’язку з міським ДТП на вулиці Республіканська в районі будинку 89 тимчасово рух автобусів по маршруту № 25 буде здійснюватися по вулиці Лікаря Бончука, — повідомили у службі допомоги мера кременчужанам.

Поліція поки офіційно не повідомляла про це ДТП. «Кременчуцький Телеграф» звернувся за коментарем до пресслужби районного управління поліції.

Доповнено:

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, наразі триває оформлення ДТП. Поліція з’ясовує його причини та встановлює винуватця. Обох водіїв госпіталізували на медогляд.

 

Доповнено:

У пресслужбі Головного управління Нацполіції в Полтавській області повідомили, що у Кременчуці зіткнулися дві легкові автівки. ДТП сталася 10 травня близько 09.30 на вулиці Республіканській. За попередньою інформацією слідства, зіткнулися автомобілі ВАЗ та Opel, під керуванням 20-річного та 50-річного водіїв відповідно. Обох водіїв з тілесними ушкодженнями госпіталізували для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Причини та обставини ДТП з’ясовуються.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Кременчуцьке райуправління поліції
Теги: Кременчук Раківка ДТП
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