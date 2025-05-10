У Кременчуці рятувальники погасили пожежу у квартирі на Першому Занасипу

За минулу добу в Кременчуцькому районі сталася одна небезпечна подія. Про це повідомили в пресслужбі Кременчуцького районного управління ДСНС.
9-го травня, близько 13.00, на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у Кременчуці по вулиці Великій Набережній. На місце негайно прибули рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони оперативно загасили вогонь у кімнаті квартири багатоповерхівки, чим запобігли знищенню квартири від пожежі. Вогонь знищив лише вживані речі та пошкодив меблі. Причина виникнення пожежі встановлюється.
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