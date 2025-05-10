На Кременчуччині внаслідок вибуху боєприпасу загинув чоловік: поліція встановлює обставини трагедії

Сьогодні, 10:51 Переглядів: 520 Коментарів: 1

Сьогодні, 10 травня, на території приватного домоволодіння вибухнув боєприпас, унаслідок чого загинув 33-річний чоловік. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Повідомлення про вибух у селі Вербки Кременчуцького району надійшло до поліції близько 04.50. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини.

За попередньою інформацією слідства, на території приватного домоволодіння, ймовірно, вибухнув боєприпас, унаслідок чого загинув місцевий мешканець.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Глобинщини, спеціалісти вибухотехніки та криміналіст. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.