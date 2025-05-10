Протягом другої доби путінського «перемір’я» на фронті відбулося 196 бойових зіткнень — Генштаб ЗСУ

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Ворог проводив наступальні дії майже на всіх напрямках фронту та завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах прикордоння 34 авіаудари

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 196 бойових зіткнень. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗС України щодо російського вторгнення станом на 08.00 10-го травня.

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 34 авіаударів, зокрема скинув 69 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 4100 обстрілів, з них 35 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2174 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах Сумської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, три артилерійські системи та ще дві інші важливі цілі російських загарбників.

На Харківському напрямку агресор 6 разів штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 3 атаки окупантів.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив 8 атак на позиції наших підрозділів.

На Краматорському напрямку зафіксовано 10 бойових зіткнень у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 наступальних дій агресора.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку на позиції наших військ.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили 6 ворожих атак.

На Придніпровському напрямку ворог 6 разів без успіху намагався просуватись до укріплень наших оборонців.

І лише на одному, Гуляйпільському напрямку, минулої доби противник не проводив наступальних дій.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 21 керованої бомби, а також здійснив 316 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 36 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 106 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо, 8-го травня близько 19.45, на Полтавщині чули вибухи. О 21.43 очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що під час останньої повітряної тривоги у Миргородському районі працювала ППО. Унаслідок збиття російської ракети вибуховою хвилею було пошкоджено покрівлі та скління приватних будинків. Обійшлося без жертв та постраждалих.