Патрульна поліція зупинила в Кременчуці водія, позбавленого права керування та з ознаками наркотичного сп’яніння

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На 32-річного чоловіка патрульні склали відповідні адміністративні матеріали, які будуть направлені до суду

Учора, 9-го травня, вдень на вулиці Житлобудівна зупинили транспортний засіб ВАЗ. Під час перевірки документів з’ясувалося, що водія позбавлено права керування транспортним засобом строком на 10 років за керування автотранспортом у стані сп’яніння. Але попри це, він знову сів за кермо і мав явні ознаки наркотичного спʼяніння. Проходити огляд у медичному закладі чоловік відмовився.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

На 32-річного водія патрульні склали відповідні адміністративні матеріали, які будуть направлені до суду.

У патрульній поліції зазначили, що загалом учора вдень було виявлено 4 водіїв, які керували транспортними засобами з явними ознаками спʼяніння.

Норми законодавства щодо відповідальності за кермування транспортним засобом напідпитку:

за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення складає штраф 17 тис. грн з позбавленням права керування на 1 рік;

за ч. 2 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння, вдруге за рік) КУпАП складає штраф 34 тис. грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без нього або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без нього;

штраф за ч. 3 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння, втретє за рік) КУпАП складає 51 тис. грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю або інших речовин) КУпАП передбачено штраф 34 тис. грн або адміністративний арешт на 15 діб, з позбавленням права керування ТЗ на 3 роки.

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Нагадаємо, 21 квітня патрульні зупинили автівку за порушення ПДР та виявили, що водій не мав при собі реєстраційного документа на авто та чинного страхового поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Крім того, під час спілкування у водія виявили ознаки наркотичного сп’яніння.

10 квітня ми писали, що патрульні зупинили автівку за перевищення швидкості, а водій виявився з ознаками наркотичного сп’яніння та без прав.

7-го квітня, в Кременчуці патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів з’ясувалося, що водій позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду на 10 років. До того, під час спілкування з патрульними у водія помітили явні ознаки наркотичного сп’яніння. Йому запропонували пройти медогляд у встановленому законом порядку, однак чоловік відмовився.

3-го квітня ми писали, що у Кременчуці патрульні затримали 21-річного водія без будь-яких документів та з ознаками наркотичного сп’яніння. А на минулому тижні патрульні зупинили водія, у якого вміст алкоголю в крові у 12 разів перевищував допустимий рівень.

7-го квітня ми повідомляли, що від початку року на дорогах Полтавської області патрульні зупинили 160 водіїв з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння, з них 63 випадки зафіксували упродовж березня.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що за 2024 рік на Полтавщині сталися 2119 аварій за участі нетверезих водіїв.