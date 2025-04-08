У Кременчуці патрульні зупинили водія з ознаками наркотичного сп’яніння та без прав

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За минулу добу патрульні в Кременчуці виявили 5 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння

Учора, 7 квітня, у Кременчуці патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів з’ясувалося, що 32-річний водій позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду на 10 років. Попри це, чоловік продовжив керувати автомобілем. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Під час спілкування з патрульними у водія помітили явні ознаки наркотичного сп’яніння. Йому запропонували пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, однак чоловік відмовився.

Тож патрульні відсторонили громадянина від керування автівкою та оформили відповідні адміністративні матеріали.

У патрульній поліції нагадують, що керування автомобілем у стані сп’яніння, а також ігнорування заборони суду на керування транспортними засобами — грубе порушення закону.

— Позбавлення права керування означає повну заборону сідати за кермо на визначений термін. Дотримуйтесь закону, адже порядок починається з кожного з нас, — закликають правоохоронці.

За повідомленням Патрульної поліції Кременчука загалом за минулу добу в Кременчуці виявили 5 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.

Нагадуємо норми законодавства щодо відповідальності за кермування транспортним засобом напідпитку:

за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення складає штраф 17 тис. грн з позбавленням права керування на 1 рік;

за ч. 2 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння, вдруге за рік) КУпАП складає штраф 34 тис. грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без нього або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без нього;

штраф за ч. 3 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння, втретє за рік) КУпАП складає 51 тис. грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю або інших речовин) КУпАП передбачено штраф 34 тис. грн або адміністративний арешт на 15 діб, з позбавленням права керування ТЗ на 3 роки.

Учора ми повідомляли, що від початку року на дорогах Полтавської області патрульні зупинили 160 водіїв з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння. Нещодавно ми писали, що у Кременчуці патрульні затримали 21-річного водія без будь-яких документів та з ознаками наркотичного сп’яніння. А на минулому тижні патрульні зупинили водія, у якого вміст алкоголю в крові у 12 разів перевищував допустимий рівень.