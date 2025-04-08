У Кременчуці патрульні зупинили водія з ознаками наркотичного сп’яніння та без прав

За минулу добу патрульні в Кременчуці виявили 5 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння
Учора, 7 квітня, у Кременчуці патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів з’ясувалося, що 32-річний водій позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду на 10 років. Попри це, чоловік продовжив керувати автомобілем. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
Під час спілкування з патрульними у водія помітили явні ознаки наркотичного сп’яніння. Йому запропонували пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, однак чоловік відмовився.
Тож патрульні відсторонили громадянина від керування автівкою та оформили відповідні адміністративні матеріали.
У патрульній поліції нагадують, що керування автомобілем у стані сп’яніння, а також ігнорування заборони суду на керування транспортними засобами — грубе порушення закону.
За повідомленням Патрульної поліції Кременчука загалом за минулу добу в Кременчуці виявили 5 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.
Нагадуємо норми законодавства щодо відповідальності за кермування транспортним засобом напідпитку:
Учора ми повідомляли, що від початку року на дорогах Полтавської області патрульні зупинили 160 водіїв з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння. Нещодавно ми писали, що у Кременчуці патрульні затримали 21-річного водія без будь-яких документів та з ознаками наркотичного сп’яніння. А на минулому тижні патрульні зупинили водія, у якого вміст алкоголю в крові у 12 разів перевищував допустимий рівень.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.