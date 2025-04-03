У Кременчуці патрульні зупинили водія, у якого вміст алкоголю в крові у 12 разів перевищував допустимий рівень

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Чоловік уже притягався до адміністративної відповідальності за керування автівкою у стані сп’яніння та не мав права керування транспортним засобом

У середу, 2 квітня, під час несення служби, екіпаж патрульних зупинив автомобіль Opel на вулиці Молодіжній за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів з’ясувалося, що водій раніше притягався до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та не має права керування транспортним засобом. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Під час складання адміністративних матеріалів у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Газоаналізатор Драгер показав результат — 2,63 проміле, що майже в 12 разів перевищує допустиму норму.

На громадянина було складено три адміністративних матеріали:

постанову за ч.2 статті 122 КУпАП (не подав сигнал покажчиками повороту відповідного напрямку);

протокол за ч.3 статті 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння);

протокол за ч.5 статті 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування).

Патрульна поліція нагадала про відповідальність за керування автівкою у стані сп’яніння:

за ч. 1 ст. 130 — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;

за ч. 2 ст. 130 КУпАП — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого;

за ч. 3 ст. 130 КУпАП — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

за ч. 4 ст. 130 КУпАП — штраф 34000 або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

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Нагадаємо, у січні ми повідомляли, що за 2024 рік на Полтавщині сталися 2119 аварій за участі нетверезих водіїв.

Нещодавно ми писали, що у ніч на 24 березня на блокпосту в Кременчуці патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi Eclipse Cross під керуванням 40-річного чоловіка. Під час перевірки з’ясувалося, що водій не мав при собі ані посвідчення відповідної категорії, ані реєстраційних документів на авто. А під час складання адміністративних матеріалів у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Тест на Драгер показав 2.61 проміле, що у 13 разів перевищує допустимий рівень.

11 березня ми писали, що у Кременчуці вночі на вулиці Республіканській патрульні зупинили нетверезу 33-річну водійку, яка не мала права керування автомобілем. Під час спілкування патрульні помітили у водійки ознаки алкогольного сп’яніння, проте та відмовилася від проходження огляду. За ці правопорушення на жінку склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння або відмова від огляду) та ч. 1 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом без відповідного посвідчення).

У лютому в Кременчуці патрульні зупинили водійку, у якої вміст алкоголю в крові у 8 разів перевищував допустимий рівень.