Загиблого захисника із Горішніх Плавнів удостоїли посмертної нагороди

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Полеглому на війні військовослужбовцю із Горішніх Плавнів Олегу Бураку посмертно присвоїли орден «За мужність» ІІІ ступеня. Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський 1 квітня.

Матрос морської піхоти Збройних Сил України Бурак Олег Віталійович народився 19 квітня 1997 року у Горішніх Плавнях. У 2014 році після закінчення 11 класів загальноосвітньої школи № 1 продовжив навчання й отримав професію електромеханіка. Після цього працював на підприємстві «Міськліфт» та інших підприємствах міста.

25 липня 2024 року був мобілізований на російсько-українську війну. 9 жовтня 2024 року під час захисту Батьківщини Олег героїчно загинув біля села Миколаївка Покровського району Донецької області. Поховали захисника 18 жовтня 2024 року у Горішніх Плавнях.

Посмертну нагороду захисник отримав за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Нагадаємо, нещодавно посмертно орден «За мужність» ІІІ ступеня отримали ще двоє полеглих бійців із Горішніх Плавнів — Ярослав Флісник та Владислав Болотов.