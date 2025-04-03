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Загиблого захисника із Горішніх Плавнів удостоїли посмертної нагороди

Сьогодні, 08:13 Переглядів: 206

 

Полеглого Олега Бурака посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Полеглому на війні військовослужбовцю із Горішніх Плавнів Олегу Бураку посмертно присвоїли орден «За мужність» ІІІ ступеня. Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський 1 квітня.

Матрос морської піхоти Збройних Сил України Бурак Олег Віталійович народився 19 квітня 1997 року у Горішніх Плавнях. У 2014 році після закінчення 11 класів загальноосвітньої школи № 1 продовжив навчання й отримав професію електромеханіка. Після цього працював на підприємстві «Міськліфт» та інших підприємствах міста.

25 липня 2024 року був мобілізований на російсько-українську війну. 9 жовтня 2024 року під час захисту Батьківщини Олег героїчно загинув біля села Миколаївка Покровського району Донецької області. Поховали захисника 18 жовтня 2024 року у Горішніх Плавнях.

На російсько-українській війні загинув воїн з Кременчуччини Олег Бурак

Посмертну нагороду захисник отримав за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Нагадаємо, нещодавно посмертно орден «За мужність» ІІІ ступеня отримали ще двоє полеглих бійців із Горішніх Плавнів — Ярослав Флісник та Владислав Болотов.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Горішні Плавні нагородження війна воїни світла орден «За мужність»
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