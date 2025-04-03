З міського бюджету Кременчука на обладнання нових відділів у районних адміністраціях виділять понад 667 тис. грн

Новостворені відділи в Автозаводській та Крюківській районних адміністраціях будуть займатися організаційно-мобілізаційною роботою, питаннями військового обліку та бронювання
Учора, 2-го квітня, на засіданні постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету та фінансів був ухвалений проєкт рішення виконавчого комітету щодо виділення коштів Автозаводській та Крюківській районним адміністраціям для обладнання новостворених відділів.
Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади планується виділити:
Кошти виділяються на придбання інвентарю, обладнання та оплату послуг для відділів з питань організаційно-мобілізаційної роботи, військового обліку та бронювання.
Нагадаємо, на цьому ж засідання обговорювався проєкт рішення щодо фінансової підтримки з міського бюджету Кременчуцької районної ради на суму у 4,1 млн грн на виплату зарплати працівникам її апарату. Проєкт рішення не набрав необхідної кількості голосів, проте його все одно винесуть на розгляд міської ради.
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