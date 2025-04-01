Двох полеглих бійців із Горішніх Плавнів удостоїли посмертних нагород

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Двох полеглих військовослужбовців із Горішніх Плавнів посмертно удостоїли орденів «За мужність» ІІІ ступеня. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський 21 березня 2025 року.

Посмертні нагороди отримали солдати Віталій Болотов та Ярослав Флісник.

Владислав Болотов народився у 1991 році у Лубнах, а вже у 1995 році його родина переїхала до Горішніх Плавнів. Навчався у загальноосвітній школі № 1, а далі — у професійно-технічному училищі № 15. Певний час чоловік працював за кордоном та на різних підприємствах міста. Військовий шлях Владислав розпочав у вересня 2024 року — вступив на контракт до лав Збройних сил України. Загинув захисник 12 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України. Попрощалися з бійцем 23 грудня 2024 року у Горішніх Плавнях.

Солдат Ярослав Флісник народився 28 лютого 1994 року в селі Кияшки Кременчуцького району. Після закінчення 9 класів Дмитрівської загальноосвітньої школи продовжив навчання у професійному гірничому ліцеї Горішніх Плавнів, де здобув професію машиніста екскаватора, слюсаря-ремонтника, стропальника. З 2012 року по 2018 рік працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті у Дніпровському рудоуправлінні, потім — у приватному підприємстві Дмитрівки.

15 грудня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. Перші пів року Ярослав воював у складі 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади Десантно-штурмових військ України. Після отриманого поранення за висновком лікарської комісії був визнаний непридатним до служби десантником та переведений до окремого інженерного батальйону. Під час служби неодноразово нагороджувався відзнаками командира 33 окремого інженерного батальйону. Загину військовослужбовець 3 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Локня Сумської області. Попрощалися із Ярославом Флісником 10 лютого у селі Кияшки.

Нагадаємо, наприкінці минулого року орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагородили молодшого сержанта Віктора Кундиуса із Горішніх Плавнів.