Схилившись на коліно, Кременчуччина попрощалася з військовим Ярославом Флісником

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10 лютого Горішньоплавнівська громада попрощалася із загиблим на російсько-українській війні захисником — Ярославом Флісником. Живим коридором проводжали односельці Ярослава в останню путь. Поховали захисника України з військовими почестями на сільському кладовищі села Кияшки Кременчуцького району.

Народився Ярослав Вікторович Флісник 28 лютого 1994 року в селі Кияшки Кременчуцького району Полтавської області. Після закінчення 9 класів Дмитрівської загальноосвітньої школи продовжив навчання у професійному гірничому ліцеї Горішніх Плавнів, де здобув професію машиніста екскаватора, слюсаря-ремонтника, стропальника.

З 2012 року по 2018 рік працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті у Дніпровському рудоуправлінні, потім — у приватному підприємстві Дмитрівки.

15 грудня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. Перші пів року Ярослав воював у складі 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади Десантно-штурмових військ України. Після отриманого поранення за висновком лікарської комісії був визнаний непридатним до служби десантником та переведений до окремого інженерного батальйону.

Під час служби неодноразово нагороджувався відзнаками командира 33 окремого інженерного батальйону.

3-го лютого 2025 року під час виконання бойового завдання, вірний військовій присязі, солдат Збройних Сил України Ярослав Флісник героїчно загинув у районі села Локня Сумської області.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.