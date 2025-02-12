Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

Схилившись на коліно, Кременчуччина попрощалася з військовим Ярославом Флісником

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 306

 

Вічна шана полеглому захиснику України 

10 лютого Горішньоплавнівська громада попрощалася із загиблим на російсько-українській війні захисником — Ярославом Флісником. Живим коридором проводжали односельці Ярослава в останню путь. Поховали захисника України з військовими почестями на сільському кладовищі села Кияшки Кременчуцького району.

 

Народився Ярослав Вікторович Флісник 28 лютого 1994 року в селі Кияшки Кременчуцького району Полтавської області. Після закінчення 9 класів Дмитрівської загальноосвітньої школи продовжив навчання у професійному гірничому ліцеї Горішніх Плавнів, де здобув професію машиніста екскаватора, слюсаря-ремонтника, стропальника.

З 2012 року по 2018 рік працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті у Дніпровському рудоуправлінні, потім — у приватному підприємстві Дмитрівки.

15 грудня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. Перші пів року Ярослав воював у складі 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади Десантно-штурмових військ України. Після отриманого поранення за висновком лікарської комісії був визнаний непридатним до служби десантником та переведений до окремого інженерного батальйону.

Під час служби неодноразово нагороджувався відзнаками командира 33 окремого інженерного батальйону.

 

3-го лютого 2025 року під час виконання бойового завдання, вірний військовій присязі, солдат Збройних Сил України Ярослав Флісник героїчно загинув у районі села Локня Сумської області. 
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України. 

1
Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Горішні Плавні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх