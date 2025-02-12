У Кременчуці судитимуть чоловіка, який у грудні вчинив розбійні напади на два магазини

Сьогодні, 18:37 Переглядів: 118

У Кременчуці перед судом постане 41-річний місцевий мешканець, який у грудні минулого року здійснив розбійний напад на два магазини. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Як повідомляють правоохоронці, 16 грудня обвинувачений у стані алкогольного сп'яніння зайшов до магазину на проспекті Лесі Українки. Там він почав погрожувати продавчині гранатою РГН та забрав із собою кілька товарів.

Уже через годину чоловік скоїв те ж саме у магазині на вулиці Молодіжній.

Наразі він перебуває під вартою. Інкримінують чоловікові розбій, вчинений в умовах воєнного стану, та придбання, носіння і зберігання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу (ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Кременчуці на 8 років за ґратами засудили чоловіків за розбійний напад та пограбування заправки.