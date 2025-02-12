Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 19:01
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У вівторок, 13 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
З 8.00 до 18.00
- Капітальний ремонт:
- вул. Олександра Білаша
- вул. Олександра Білаша, 2Г,5
- пр. Дружби, 3-23
- пров. Дружби, 19-25
- пров. Лейтенанта Дніпрова, 30-42
- вул. Республіканська, 80,80А,82
- вул. Світанкова, 19-29
- вул. Василя Сухомлинського, 2А-15
- вул. Володимира Івасюка, 103-122.
З 8.00 до 19.00
- Технічне обслуговування електромереж:
- пров. Веселий, 10
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- вул. Івана Франка, 29,33
- вул. Київська, 64-121
- просп. Полтавський, 277-281
- с. Придніпрянське
- с. Соснівка
- с. Потоки
- с. Мала Кохнівка
- туп. Урожайний, 2
- вул. Перекопська, 40
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.
З 8.00 до 20.00
- Капітальний ремонт:
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- просп. Полтавський, 277/2-281.
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