Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У вівторок, 13 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • Технічне обслуговування електромереж:

    • вул. Ботанічна, 1-20
    • вул. Кільцева, 12-34
    • вул. Кооперативна, 112А-127Б
    • вул. Миколи Пирогова, 7-34/125.

  • Розчищення трас:

    • пр. 1-й Індустріальний
    • пров. 2-й Індустріальний
    • пр. 2-й Індустріальний
    • пров. 3-й Індустріальний
    • пр. 3-й Індустріальний
    • пров. 4-й Індустріальний
    • пр. 4-й Індустріальний
    • пров. 5-й Індустріальний
    • пров. 6-й Індустріальний
    • вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А
    • вул. Василя Симоненка, 90-112
    • вул. Великокохнівська
    • пров. Великокохнівський, 1-15
    • пр. Великокохнівський, 1-61
    • вул. Віри Холодної, 1-41А
    • пров. Герцена, 3-9Б
    • пров. Делегатський, 3-20
    • вул. Джерельна, 16,18
    • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
    • вул. Євгена Патона, 25
    • пров. Ємельяненко, 3
    • вул. Іллі Мєчнікова, 3-10
    • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
    • вул. Індустріальна, 2-145А
    • пров. Індустріальний
    • квт. 304
    • вул. Козацька
    • вул. Махоркова, 9/1-24А
    • вул. Михайла Калачевського, 3-9
    • вул. Олександра Чайки, 1,29
    • просп. Полтавський, 142-174
    • пров. Прорізний, 28/30,30.

  • Тимчасові перерви за заявою користувача:

    • вул. Богдана Хмельницького, 1-3
    • вул. Михайла Коцюбинського, 16А,18,20
    • вул. Перемоги, 25-62
    • вул. Полковника Гегечкорі, 6-16/64
    • вул. Троїцька, 5-11.

З 8.00 до 18.00

  • Капітальний ремонт:
    • вул. Олександра Білаша
    • вул. Олександра Білаша, 2Г,5
    • пр. Дружби, 3-23
    • пров. Дружби, 19-25
    • пров. Лейтенанта Дніпрова, 30-42
    • вул. Республіканська, 80,80А,82
    • вул. Світанкова, 19-29
    • вул. Василя Сухомлинського, 2А-15
    • вул. Володимира Івасюка, 103-122.

З 8.00 до 19.00

  • Технічне обслуговування електромереж:
    • пров. Веселий, 10
    • вул. Горліса-Горського, 3-10
    • вул. Івана Франка, 29,33
    • вул. Київська, 64-121
    • просп. Полтавський, 277-281
    • с. Придніпрянське
    • с. Соснівка
    • с. Потоки
    • с. Мала Кохнівка
    • туп. Урожайний, 2
    • вул. Перекопська, 40
    • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.

З 8.00 до 20.00

  • Капітальний ремонт:
    • вул. Горліса-Горського, 3-10
    • просп. Полтавський, 277/2-281.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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