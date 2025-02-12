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КТУ замовило нові стенди з графіком руху громадського транспорту

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 195

Загальна вартість товару складає понад 90 тисяч гривень

Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана замовило 50 нових металевих стендів з графіком руху громадського транспорту. Вартість товару складає понад 90 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro 12 лютого.

Угоду уклали з підприємцем Юрієм Степанцем. Стенди мають постачати до кінця 2025 року.

За даними YouControl, підприємець зареєструвався у Вінниці 2006 року. Основний вид діяльності — консультування з питань комерційної діяльності й керування. Чоловік має загалом 30 видів діяльності — від друкування продукції до виробництва килимів, збирання безпечних відходів, індивідуальної мистецької діяльності тощо.

Юрій Степанець є головою громадської організації «Наше Поділля» з Вінниці.

Додамо, що на початку січня під час засідання виконавчого комітету міський голова Віталій Малецький наголошував щодо відсутності табличок з графіком руху на деяких громадських зупинках міста. 

— Наприклад, зупинка на вулиці Перемоги, художня школа. Жодної таблички з жодним графіком. Просто стоїть гола зупинка, — сказав тоді Малецький начальнику управління транспорту Руслану Івашині.

Нагадаємо, у Кременчуці тролейбус 11А+ почав курсувати у вихідні.

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Автор: Телеграф Джерело фото: пресслужба міської ради/ілюстративне
Теги: КТУ графік руху
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