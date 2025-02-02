У Кременчуці тролейбус 11А+ почав курсувати у вихідні — очевидці

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Відучора у Кременчуці почав курсувати тролейбус 11А+, який їздитиме у вихідні дні. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила місцеві жителі.

Транспорт їздитиме у вихідні за незмінним розкладом, як і будні дні. Тролейбус №11А+ курсує за маршрутом «Річковий вокзал — Квартал 297».

Нагадаємо, наприкінці минулого року у Кременчуцького тролейбусного управління виявили невитрачені 19 мільйонів гривень — гроші були на рахунках підприємства. Міська рада вирішила перерозподілити фінанси частково на оплату електроенергії комунальних підприємств, ремонти тролейбусів, на заробітні плати.