У КТУ виявили 19 млн гривень невитрачених грошей: куди їх перерозподілять

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Водночас гроші, які раніше передбачались на ці витрати у бюджеті для КТУ, спрямують на заробітні плати, зокрема, медикам

Наприкінці минулого року у Кременчуцького тролейбусного управління виявили невитрачені 19 мільйонів гривень — гроші були на рахунках підприємства. Міська рада вирішила перерозподілити фінанси частково на оплату електроенергії комунальних підприємств, ремонти тролейбусів, на заробітні плати. Про це стало відомо 31 січня під час сесії міської ради.

Водночас гроші, які раніше передбачались на ці витрати у бюджеті для КТУ, спрямують на заробітні плати, зокрема, медикам. На сесії міської ради депутати прийняли зміни у програмі розвитку лікарні планового лікування, які передбачають фінансування містом заробітних плат на загальну суму 1,6 млн гривень. Це рішення підтримали 29 депутатів.

Нагадаємо, у кременчуцьких тролейбусах не вмикатимуть опалення задля економії.