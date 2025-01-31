На Полтавщині чоловіка засудили до 8 років ув’язнення за розбійний напад на колишню співмешканку

Сьогодні, 14:43 Переглядів: 140

Він викрав у жінки золоті прикраси та побив її на очах у малолітніх дітей

Жителя Полтавського району визнали винним у крадіжці та розбійному нападі, вчинених повторно та в умовах воєнного стану. Суд призначив йому 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавщини.

Встановлено, що у вересні 2022 року чоловік, проживаючи зі співмешканкою у Полтаві, викрав із шафи золотий браслет. А у листопаді вже колишній співмешканець прийшов до жінки в гараж, вдарив її кілька разів кулаком в обличчя, завдавши травм середньої тяжкості, та зірвав із шиї золотий ланцюжок. Усе це сталося на очах у малолітніх дітей потерпілої.

Суд врахував, що засуджений раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за злочини проти власності.

Наразі його засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, на Полтавщині на обліку в поліції перебуває 5 тисяч осіб аб'юзерів.